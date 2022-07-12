Глава ФРБ Атланты допустил повышение базовой ставки ФРС без перехода в рецессию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может продолжить быстрое повышение базовой ставки в этом году, не вызывая рецессии, полагает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 372 тысяч, безработица осталась на уровне 3,6%, сообщило министерство труда на прошлой неделе.

"Это говорит мне о том, что у экономики есть достаточный импульс, - сказал Бостик. - Это не похоже на рецессию".

С марта Федрезерв поднял процентные ставки на 150 базисных пунктов с уровней, близких к нулевым. Глава ФРБ Атланты сказал, что он поддерживает повышение еще на 150 б.п. в этом году, включая еще один существенный подъем сразу на 75 б.п. на следующем заседании, которое состоится через две недели.

Это может стать самым быстрым увеличением ставок с 1994-1995 годов, отмечает The Wall Street Journal.

По словам Бостика, нынешняя ставка в диапазоне 1,5-1,75% годовых по-прежнему способствует экономическому росту. По его словам, это не "жесткие тормоза" для экономики.

Глава ФРБ Атланты видит признаки постепенного замедления экономики страны после действий ФРС. "Не было резких скачков, которые бы свидетельствовали о том, что мы находимся на пороге чего-то существенного", - сказал он.

Таким образом, ФРС может продолжать повышать ставку до 3%, что, по его словам, является нейтральным уровнем, позволяющим не ускорять и не замедлять рост экономики.

Бостик в этом году не является голосующим членом в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), который определяет диапазон ключевой ставки.