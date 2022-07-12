ЦБ отметил, что физлица при обвале акций "Газпрома" нарастили вложения в них

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Риск волатильности фондового рынка из-за высокой доли физлиц в торгах акциями не реализовался, 30 июня на фоне решения "Газпрома" о невыплате дивидендов за 2021 год граждане не стали выходить из этого актива, увеличив свои вложения, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Потенциальная уязвимость ситуации, когда из-за отсутствия нерезидентов на фондовом рынке влияние физлиц на ход торгов увеличилось и на текущий момент их доля в торгах акциями составляет около 74%, заключается в возможном росте волатильности из-за однонаправленных действий большого количества частных инвесторов в условиях негативного информационного фона, отмечает ЦБ РФ.

Этот риск пока не реализовался, и рынок, несмотря на рост волатильности, продолжает сохранять устойчивость.

В качестве примера приводится поведение физлиц 30 июня, когда доля сделок граждан в объеме торгов указанными акциями "Газпрома" составляла 73%. При этом, несмотря на волатильность цены в течение торгов и с учетом разнонаправленности заключенных сделок, физлица за день увеличили объем вложений на 0,1 млрд рублей.

Таким образом, даже при довольно негативном фоне и последующей волатильности граждане не стали выходить из этого актива, увеличив свои вложения, резюмируют авторы обзора.