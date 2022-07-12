Рубль растерял рост по итогам волатильных торгов вторника и подешевел к доллару и евро

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро отыграли потери середины дня и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника. Рубль подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций после дневного скачка в обеих парах на заявлении ЦБ РФ о том, что регулятор продолжит стимулировать банки отказываться от "недружественных" валют, развивать рынок "дружественных".

Курс доллара составил 58,94 руб. в 19:00, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,46 руб., подорожав на 47,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,46 копейки - до 59,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару и евро, наблюдавшийся на дневных торгах, и завершил день снижением в обеих парах. При этом какое-то время пара "евро-рубль" торговалась чуть ниже пары "доллар-рубль" вслед за динамикой валют на рынке Forex, где евро обновил 20-летние минимумы и в моменте опускался ниже паритета в паре с долларом.

Основную поддержку рублю оказали заявления Банка России, в том числе, относительно мер девалютизации банковского сектора. Банк России продолжит политику девалютизации банковского сектора в части валют недружественных стран и создания условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Банк России отмечает, что поддерживает установление правовой возможности взимания кредитной организацией комиссии по валютным депозитам юридических лиц, превышающей размер процентов на всю сумму депозита.

"Санкционные риски, связанные с хранением значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой системы, остаются высокими. Для снижения уязвимости участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и реализовывать мероприятия по девалютизации", - подчеркивает ЦБ.

Единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 года фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн рублей, кроме того, сообщается в обзоре ЦБ РФ. Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров.

Остальные категории участников валютного рынка в апреле-июне преимущественно покупали валюту, отмечает ЦБ. Нерезиденты из дружественных стран совершили "незначительные" покупки валюты. Население РФ за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах - 0,05 трлн рублей, 0,2 трлн рублей и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в обзоре.

После периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле-июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, напомнил регулятор.

"На фоне высоких цен на продукты российского экспорта и сдержанного восстановления импорта сохраняются условия для формирования устойчивого притока валюты на внутренний рынок и избыточной валютной ликвидности в банковском секторе", - отмечает ЦБ.

Доля торгов юанем продолжает расти на валютном рынке РФ, на биржевом - на торги юанем в июне пришлось 11% оборота после 6% в апреле и менее 1% в феврале, на внебиржевом - в июне 8% после 4% в апреле и 1% в феврале - 1%, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке.

Существенно нарастили спрос на юани граждане, в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж - 5,5%, при практически нулевом уровне ранее. Физлица трансформируют структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран.

Объем торгов в паре "доллар-юань" физическими лицами в июне составил 5,4 млрд юаней против 0,33 млрд юаней в мае.

Банк России выступает за возвращение к бюджетному правилу, модифицированному под текущие условия, и поддерживает обсуждение идеи накопления активов в валютах дружественных стран.

Бюджетное правило через стабильность расходов позволяет стабилизировать валютный курс, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. "Наличие бюджетного правила, инфляционного таргетирования, плавающего курса, они создавали макроэкономическую рамку, макроэкономическую стабильность в российской экономике, которая существовала в последние годы, и которая, на самом деле, была важной компонентой бизнес-климата, потому что она задавала понятные и стабильные правила игры", - сказала Юдаева в программе "Экономика на слух" Российской экономической школы.

"В этом смысле мы как Центральный банк, конечно, выступаем за то, чтобы по возможности можно было возвращаться к этому. Да, нужно действительно в новых условиях посмотреть, как нужно модифицировать правило, от чего оно зависит, какие активы можно накапливать. Действительно изучить возможность накопления активов, наверное, уже в "дружественных" валютах. В долларе и евро активы, во всяком случае государственные, сейчас нет возможности и никакой целесообразности накапливать", - отметила первый зампред ЦБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Ведомости", также заявил, что закупки валют по бюджетному правилу должны быть в валютах дружественных стран.

"Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть", - сказал глава Минфина.

Силуанов в интервью подчеркнул, что решение о разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран. "Давайте еще раз вспомним, почему были введены такие меры. Западные страны заблокировали у себя деньги наших компаний, золотовалютные резервы страны заморожены. Поэтому решение об открытии счета капитала, разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран", - отметил Силуанов в беседе с изданием.

Излишнее усиление рубля - это тема особого внимания правительства, которая высоко стоит в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не наша прерогатива - высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты. Но излишнее усиление рубля - это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. И этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с оценками главы Минфина Антона Силуанова, который сказал о том, что нынешний курс доллара негативно влияет на бюджет, и экспортная выручка в рублях сокращается. Также Пескова спросили, какие эмоции в Кремле вызывает снижение курса доллара. "Снижение курса не должно вызывать эмоций. Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями", - ответил он.

Как сообщалось ранее, согласно майской версии прогноза, Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 руб., в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной накануне на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд, по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2022 года вырос на 11,8% по отношению к маю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару увеличился в прошлом месяцев на 11,4%, к евро - на 10,7%.

В январе-июне 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 42,2%, к доллару - на 35,6%, к евро - на 44,7%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в июне вырос на 13,3%, к доллару - на 13,1, к евро - на 12,3%. В первом полугодии номинальный курс рубля увеличился к корзине валют на 37,1%, к доллару - на 28,9%, к евро - на 38,7%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль значительную часть дня укреплялся даже несмотря на вербальные интервенции со стороны Антона Силуанова и Дмитрия Пескова, в которых, впрочем, так и не были раскрыты конкретные подробности возможных действий. "Сегодняшнее заметное снижение нефтяных цен также не сдержало укрепление рубля. Отдельно стоит отметить, что сегодня на российском рынке евро на время стал дешевле доллара, а на мировом рынке курс пары "евро-доллар" временно сравнялся с 1 - это произошло впервые с конца 2002 года. Потенциал к дальнейшему ослаблению евро сохраняется, в частности, завтра это может произойти на фоне публикации ценовой статистики в США и данных по промышленному производству в ЕС. Курс пары "доллар-рубль" тем временем может продолжить снижаться в сторону 57 руб./$1 в отсутствии конкретных предложений со стороны правительства", - говорит Григорьев.

"Все минувшую неделю рынок ждал от властей конкретики по механизму интервенций против рубля через покупки на величину сверхдоходов валют дружественных стран. Ждал потому, что глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал СМИ, что в правительстве будет обсуждаться проблематика курсообразования рубля. Однако неделя завершилась, подробностей не поступало. Утром во вторник мы получили публикацию интервью Силуанова "Ведомостям", из которого узнали, что:

- глава ведомства остается приверженцем возвращения бюджетного правила в модифицированном виде;

- проблем с интервенциями через валюты дружественных стран Силуанов не видит;

- ранее правило опиралось на установленную цену отсечения, теперь же потенциально можно будет ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов;

- Минфин поддерживает переход бизнеса на расчеты в национальных валютах, уравновешивать экспорт и импорт можно будет с помощью "централизованных клиринговых решений".

Здесь, возможно, имелась в виду схема, которая работала в СССР при переводном рубле. Силуанов сомневается, что 50 рублей за доллар - новая реальность для российской экономики, но уверенности в ослаблении российской валюты он не озвучил. На выходе приходим к мнению о том, что окончательного механизма у властей пока нет. Но четко понятен посыл: бюджетное правило будет, оно будет работать в валютах дружественных стран, правительство настойчиво рекомендует переходить бизнесу на расчеты в национальных валютах. Евро и доллар - токсичны. Это уже звучит, как аксиома. Ждем повышения объемов торгов юанем, ждем появления новых валют на "Московской бирже". Видим вероятность начала торгов индийской рупией. Ну и по теме примечательных рыночных событий. Поскольку доллар и евро на Forex достигли паритета, курсы пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" сегодня сравнялись", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Восстановление рубля после недавнего отступления носило чрезмерно эмоциональный характер, хотя, по сути, участники рынка уже свыклись с волатильностью, которая в нынешних реалиях уже стала новой нормой. Поддержку нашей валюте по-прежнему оказывает дисбаланс импорта и экспорта, а также профицит счета, который ставит рекорды. Однако трейдерам следует соблюдать осторожность с дальнейшими ставками на рост рубля, поскольку на горизонте маячит возобновление трансформированного бюджетного правила, в котором примут участие валюты дружественных стран во главе с китайским юанем. Иными словами, предпосылки для сохранения крепких позиций рубля все еще присутствуют, но уже выглядят более приглушенно и постепенно перекрываются рисками со стороны действий властей, недовольных перегретой национальной валютой. В ближайшей перспективе пара "доллар-рубль" может на какое-то время расположиться ниже 60 руб., однако в дальнейшем по-прежнему ожидается возвращение выше 65 руб.", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В США

Глобальные рынки ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика министерства труда США будет опубликована в среду.

Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки в США на очередные 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС может продолжить быстрое повышение базовой ставки в этом году, не вызывая рецессии, полагает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 372 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, сообщило министерство труда на прошлой неделе. "Это говорит мне о том, что у экономики есть достаточный импульс, - сказал Бостик. - Это не похоже на рецессию".

С марта Федрезерв поднял процентные ставки на 150 базисных пунктов с уровней, близких к нулевым. Глава ФРБ Атланты сказал, что он поддерживает повышение еще на 150 б.п. в этом году, включая еще один существенный подъем сразу на 75 б.п. на следующем заседании, которое состоится через две недели. Это может стать самым быстрым увеличением ставок с 1994-1995 годов, отмечает The Wall Street Journal.

Нефть

Нефтяные котировки резко снижаются в ходе торгов во вторник вечером.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК во вторник составляет $99,77 за баррель, что на 6,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,36 за баррель, что на 7,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера углеводородов в мире.

Другим негативным фактором для участников рынка является укрепление доллара США. Американская валюта активно дорожает и в понедельник ночью достигла паритета с евро на бегстве инвесторов к защитным активам из-за опасений рецессии в мире. Чем дороже доллар, тем невыгоднее становятся сделки с нефтью для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Рынок ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Между тем ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть на 2022 год на уровне 3,4 млн б/с, до 100,3 млн б/с. В то же время организация ожидает замедления повышения спроса до 2,7 млн б/с в следующем году из-за снижения экономической активности в основных странах-потребителях нефти и нефтепродуктов.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 июля на 2,4504 рубля, до 58,8541 руб., и уменьшил курс евро на 3,0413 рубля, до 58,7643 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 2,3662 рубля по отношению к понедельнику и составил 58,637 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 2,2365 рубля и составил 58,5798 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 355,892 млн, из которых $1 млрд 320,312 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 35,58 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 3,0745 рубля, до 58,8214 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 2,9518 рубля, до 58,6951 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 311,353 млн, из которых EUR283,998 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 27,355 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 12 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 297,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 297,7 млрд рублей) в среднем по ставке 9,4% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 июля, банки разместили 2 трлн 329,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 330 млрд рублей и спросе 2 трлн 329,2 млрд рублей) в среднем по ставке 9,36% годовых.

Банк России 12 июля также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 408,5 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 408,5 млрд рублей) в среднем по ставке 9,24% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на предыдущих отметках. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 9,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 9,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 9,53%, 9,55% и 9,63% годовых соответственно.