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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

МЭА увеличило прогноз роста предложения нефти в 2022 году на 300 тысяч б/с

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в июне подскочили на 690 тысяч б/с - до 99,5 млн б/с, поскольку устойчивая добыча в России и более высокая добыча в США и Канаде более чем компенсировали резкие потери в Казахстане, связанные с техническим обслуживанием, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

"Ожидается, что добыча вырастет на 1,8 млн б/с к концу года и достигнет 101,3 млн б/с. Мировые поставки нефти в среднем составят 100,1 млн б/с в 2022 году, а в 2023 году достигнут годовой рекорд в 101,1 млн б/с", - говорится в отчете.

В сравнении с предыдущим отчетом МЭА повысило оценку предложения в 2022 году на 300 тыс. б/с - в июне агентство прогнозировало предложение нефти в мире в объеме 99,8 млн б/с.

МЭА США Канада
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