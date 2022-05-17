К развитию бывшего завода Renault в Москве привлекут иностранные бренды

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Стратегия развития переданного Москве бывшего автозавода Renault, которая будет подготовлена при участии "КАМАЗа", предполагает, в том числе, сотрудничество с иностранцами, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сообщалось, 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" (ранее - "Автофрамос") были переданы в госсобственность покинувшим РФ французским автоконцерном накануне.

"На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с "КАМАЗом" идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических", - сказал Мантуров.

Он не уточнил, планируется ли участие китайских компаний в развитии предприятия.

Наработки "КАМАЗа" по электромобилям

"Логично, что все наработки "КАМАЗа" по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы", - добавил министр.

"КАМАЗ" ранее разработал проект электромобиля "Кама", зарегистрировав в августе прошлого года одноименное стартап АО, участниками которого стали гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян, а гендиректором - бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

"КАМАЗ" сам по себе вряд ли должен заниматься легковым транспортом. Но мы считаем, что с электромобилем "Кама-1" (прототип, изготовленный петербургским Политехом - ИФ) мы сделали очень интересный ход. Мы нашли компоновку, ориентированную на такси и каршеринг. Нам всем - руководству компании и нашим акционерам - показалось, что эта идея должна иметь свое развитие. Была зарегистрирована компания "Кама", Рубен Варданян и я профинансировали начало этой работы, выступили инвесторами. Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1" и проект "Кама" как уже развитие этого продукта имеют право на очень интересную жизнь", - говорил журналистам Когогин в конце прошлого года.

В феврале этого года "Ведомости" писали со ссылкой на коммерческую презентацию проекта "Кама", что стартап намеревался выйти на производство 450 тыс. электромобилей в год к 2030 году. "Часть этого объема, возможно, будет производиться в Венгрии. Министерство инноваций и технологий этой страны и "Кама" 24 января подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии", - отмечала газета.