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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

МосБиржа 14 июля возобновит торги евробондами Минфина с расчетами в валюте номинала

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 14 июля возобновляет торги еврооблигациями Минфина РФ и облигациями ГК ВЭБ.РФ, выпущенными по локальному праву и номинированными в иностранной валюте.

Торги этими инструментами будут проводиться с расчетами в валюте номинала (доллары США или евро), а также в рублях c 9:50 до 18:50 по Москве в режиме основных торгов (9:50-10:00 - аукцион открытия, 10:00-18:40 - торговый период, 18:40-18:50 - аукцион закрытия) и с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок (РПС) и РПС с ЦК.

Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.

Ранее операции с этими ценными бумагами были доступны в режиме переговорных сделок, а также в режиме основных торгов с расчетами в рублях для инструментов с кодом "RU".

Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг или их контролирующих либо мажоритарных акционеров намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.

МосБиржа Минфин РФ ВЭБ.РФ
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