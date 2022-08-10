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Мосбиржа возобновит в режиме основных торгов сделки с 2 выпусками евробондов Альфа-банка

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 11 августа возобновит проведение сделок в режиме основных торгов с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка в долларах США ("вечных" и с погашением в 2030 году), следует из информации на сайте торговой площадки.

Оба выпуска были допущены в режим основных торгов в апреле 2021 года, но торги ими, как и другими ценными бумагами, биржа приостановила с конца февраля текущего года в связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Спустя месяц торги корпоративными еврооблигациями были возобновлены, но только в режиме РПС / РПС с ЦК.

Биржа возобновила торги еврооблигациями в валюте номинала и в рублях 14 июля, начав с суверенных российских бумаг и облигаций ВЭБ.РФ.

В качестве условия возобновления торгов корпоративными еврооблигациями было названо получение "Московской биржей" письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг или их контролирующих либо мажоритарных акционеров намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.

Иностранные банки-корреспонденты и банки-агенты замораживают платежи компаний, которые оказались в санкционных списках сами или в них фигурируют их владельцы. В результате заемщики, готовые платить по евробондам, не имеют технической возможности это делать. Ряд российских заемщиков, среди которых подпавшие под блокирующие санкции Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Совкомбанк и Альфа-банк, начали осуществлять выплаты по валютным еврооблигациям в рублях.

Возобновление операций с бондами Альфа-банка в режиме основных торгов свидетельствует о том, что биржа получила необходимые письменные подтверждения от этого корпоративного заемщика намерений осуществлять выплаты по ним в рублях через НРД или обменять на облигации, выпущенные по российскому праву.

Мосбиржа Альфа-банк
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