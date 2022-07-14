Цена Brent поднялась выше $100 за баррель

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут в ходе утренней сессии в четверг после слабого подъема накануне, несмотря на рост запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени в четверг составляет $100,25 за баррель, что на $0,68 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $99,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,82 за баррель, что на $0,52 (0,54%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов поднялась на 46 центов, до $96,3 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

"Снижение активности НПЗ и высвобождение почти 7 млн баррелей из стратегического резерва стали причинами очередного роста запасов, - сказал ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит. - Коммерческие запасы нефти сейчас на 6 млн баррелей выше, чем в начале года, а стратегический резерв за это время сократился более чем на 108 млн баррелей, до 485 млн баррелей".

Кроме того, в среду стало известно, что инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.