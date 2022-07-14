Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в четверг и достигли минимумов с начала российской военной операции на Украине. В ходе торгов цена Brent опускалась ниже отметки в $95 за баррель. В марте она поднималась выше $139 за баррель на опасениях, что санкции против России приведут к резкому падению предложения на мировом рынке.

К 17:45 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,3 (3,31%), до $96,27 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $4,16 (4,32%), до $92,14 за баррель.

Котировки устойчиво снижаются с начала июня на фоне ожиданий, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой приведет к рецессии в экономике США и, соответственно, падению спроса на нефть.

Опубликованные в среду статданные, показавшие очередное повышение инфляции в США, говорят в пользу дальнейшего ускорения подъема ставки Федрезервом. Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75%, сообщает Market Watch.

Негативным фактором для сырьевых рынков, включая нефтяной, является также укрепление доллара США. Курс евро в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблема недостатка предложения на нефтяном рынке сохраняется, а снижение цен вызвано низкой ликвидностью торгов и техническими факторами.

"Нефтяной рынок находится в свободном падении, поскольку сигналы ослабления спроса и экономические факторы риска полностью компенсируют опасения, связанные с физическим дефицитом предложения, - говорит трейдер CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин. - Баланс рисков на ближайшие недели склоняется в сторону снижения рынка, и даже самые убежденные "быки" будут занимать выжидательную позицию".