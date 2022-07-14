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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Индекс МосБиржи отыграл рубеж 2100 пунктов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в четверг отыграл рубеж 2100 пунктов, отскочив вверх в рамках коррекции после 4-дневного снижения, хотя внешние площадки продолжают подавать негативные сигналы из-за опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

К 11:43 индекс МосБиржи составил 2100,04 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1134,83 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,9%.

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В лидерах роста выступают расписки OZON (+2,9%), акции "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Яндекса" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), UC Rusal (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,5%), расписки TCS Group (+1,5%), ВТБ (+1,4%).

В начале торгов в четверг индекс МосБиржи опускался в район 2060 пунктов (новый минимум с конца февраля) под давлением внешнего пессимизма.

В четверг преобладало снижение индексов в Азии, проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,3%), также дешевеют нефть (Brent просела на 1,8%, до $97,75 за баррель) и металлы.

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