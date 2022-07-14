Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,4-0,5% во главе с бумагами Polymetal и Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2064,38 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1116 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 58,03 рубля (-0,37%).

Подешевели акции Polymetal (-1,7%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "ММК" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции Московской биржи (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олега Сыроваткина, мировые рынки сохраняют опасения ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что данные по инфляции в США за июнь вызывают беспокойство. По его словам, FOMC может принять любое решение на заседании 27 июля, что, вероятно, означает возможность повышения ставок сразу на 100 б.п. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер полагает, что ФРС должна поднять ставки заметно выше нейтрального уровня. По ее словам, цифры по инфляции не предполагают повышения ставок в июле меньше чем на 0,75 п.п., отмечает Сыроваткин.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в четверг негативный настрой на рынке акций РФ может сохраниться, что уведет индекс МосБиржи к отметке 2000 пунктов. В США отчеты банков JPMorgan и Morgan Stanley могут разочаровать инвесторов, что приведет к усилению продаж. В целом, ожидается негативная динамика глобальных рынков в течение дня, полагает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне индекс МосБиржи завершил день около внутридневных минимумов, что говорит о вероятном продолжении отката в четверг утром.

Первая реакция мирового рынка на рост инфляции в США оказалась слабой, в четверг-пятницу снижение котировок сырьевых ресурсов и западных фондовых индексов вполне может продолжиться. Теперь нет никаких сомнений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 0,75 п.п., а может быть, и сразу на 1 п.п. Поэтому можно ожидать продолжения укрепления курса доллара к корзине мировых валют и дальнейшего снижения цен на сырье.

Таким образом, получается, что рубль дорожает, а долларовая стоимость металлов и нефти падает. Было бы странным, если бы в таких условиях российский рынок акций демонстрировал рост. Дополнительное давление на нефтянку оказывает приходящая из Штатов информация о проведении переговоров с Китаем относительно установления потолка цен на покупку российской нефти. Пока этот фактор препятствует сильному падению цен на нефть Brent, которая остается чуть ниже рубежа $100 за баррель. Можно ожидать дальнейшего снижения индекса МосБиржи, возможно даже под отметку 2000 пунктов, считает Антонов.

Экономическая ситуация в США

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,7% после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне, хотя к закрытию сессии индикаторам удалось сократить потери.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом выражении (максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года) после роста на 8,6% в мае. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике. На это указывает и тот факт, что доходность 2-летних гособлигаций США превышает доходность 10-летних бумаг уже примерно на 25 базисных пунктов.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

Экономическая активность в США в целом росла сдержанными (modest) темпами с середины мая, свидетельствует опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Однако несколько из 12 Федеральных резервных банков сообщили о растущих признаках ослабления спроса, а в 5 регионах респонденты высказывали обеспокоенность относительно повышения риска рецессии.

Большинство округов сообщили о сокращении потребительских расходов, поскольку подорожание продуктов питания и бензина привело к снижению дискреционных доходов домохозяйств, отмечается в документе.

Прогнозы относительно состояния экономики, как и в прошлом обзоре, в основном были негативными. Респонденты ожидают дальнейшего ослабления спроса в следующие 6-12 месяцев, а также сохранения ценового давления, по крайней мере, до конца текущего года.

Азия

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Подешевели акции китайских девелоперов и застройщиков на сообщении СМИ о том, что покупатели домов в по крайней мере 52 строящихся объектах в КНР объявили о намерении прекратить выплачивать ипотеку.

Инвесторы ждут начала сезона корпоративной квартальной отчетности, который по традиции стартует с отчетов банков с Уолл-стрит (в четверг выйдут отчеты JPMorgan и Morgan Stanley).

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены остаются под давлением продаж на фоне роста запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $99,18 за баррель (-0,4% и +0,1% в среду), августовская цена WTI - $95,82 за баррель (-0,5% и +0,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.