Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,6%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы в четверг замедлили снижение вместе с укреплением рубля, попытки коррекции вверх не получили поддержки покупателей из-за негативных сигналов с внешних площадок на фоне опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

Индекс МосБиржи опустился в район 2060 пунктов после локального отскока днем выше 2100 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 2063,3 пункта (максимум сессии - 2105,61 пункта), индекс РТС снизился на 0,6%, до 1113,97 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар подешевел на 6 копеек, до 58,34 рубля (-0,06 рубля), днем курс опускался к 57,7 рубля.

Подешевели акции "Татнефти" (-2,5%), UC Rusal (-2,3%), Polymetal (-2,2%), "НЛМК" (-2%), "ММК" (-2%), АФК "Система" (-2%), "МТС" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "Северстали" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -2,6% "префы"), "Газпром нефти" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Магнита" (-0,7%), "РусГидро" (-0,6%), Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Яндекса" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,4%), расписки OZON (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,1%).

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, российский рынок акций в четверг выглядел лучше, чем внешние площадки. В пятницу ожидается сохранение повышенной волатильности, диапазон по рублевому индексу МосБиржи может составить 2050-2100 пунктов, по индексу РТС - 1100-1150 пунктов.

После высокой инфляции в США усилились ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и роста ставки на 100 б.п. на заседании 27 июля, что может спровоцировать замедление американской экономики. Аналитики Уолл-стрит оценивают в 85% вероятность резкого подъема ставки, хотя до публикации данных об инфляции такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Опасения участников рынка подкрепляются слабыми сигналами с рынка труда США.

Оптимизма не принесли и первые сезонные корпоративные отчеты в банковском секторе (отчет JPMorgan не оправдал ожиданий). В ближайшие недели наиболее волатильными будут акции технологического сектора, поскольку акции роста наиболее чувствительны к повышению процентной ставки, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, попытки индекса МосБиржи завершились новыми распродажами, индикатор снизился пятые торги подряд, при этом в лидерах отката вновь выступили бумаги сырьевых экспортеров (за исключением "НОВАТЭКа").

Кроме того, подешевели акции сектора горной добычи и металлургии, где сильнее остальных упали бумаги "Селигдара" и расписки Polymetal, хотя стабилизировались акции ПАО "Полюс". Негативная динамика золотодобытчиков связана с падением цен на золото, которые опускались ниже $1700 за унцию впервые с августа прошлого года.

Индекс МосБиржи в четверг замедлил снижение и в пятницу может приостановить откат, полагает Головинов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,4-1,9%) и Штаты (индексы снижаются на 0,8-1%).

Негативом для рынков стали также слабые финансовые отчеты банков JPMorgan и Morgan Stanley за прошедший квартал.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 11,3% в годовом выражении и на 1,1% относительно мая, при прогнозах роста на 10,7% и 0,8% соответственно. Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно выросли до 244 тыс., аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 234 тыс.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Еще во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

На нефтяном рынке в четверг цены остаются под давлением продаж на фоне роста запасов топлива в США и опасения рецессии. К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы дешевели на 1,7%, до $97,92 за баррель (+0,1% в среду), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1%, до $94,31 за баррель (+0,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги SFI (-12,7%), "Иркута" (-7,9%), расписки Globaltrans (-4,6%), акции "Селигдара" (-4,5%), ПАО "Куйбышевазот" (-3,8%), "Совкомфлота" (-3,7%), "Русснефти" (-3,6%), упали после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-5,2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+8,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,5%), "Ютэйр" (+6,4%), "Трубной металлургической компании" (+5,2%), ПАО "Сегежа Групп" (+5,1%), "Россетей" (+3,8%), "ВСМПО-Ависма" (+3,6%), ГК "Самолет" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,93 млрд рублей (из них 5,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,22 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").