Рубль на "Мосбирже" к вечеру растерял утреннее подорожание к доллару и евро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля к бивалютной корзине не изменился по итогам торгов четверга на "Московской бирже" в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

К 19:00 доллар США подешевел на 10 копеек, до 58,3 рубля. Евро подорожал на 4,5 копейки, до 58,75 рубля. Бивалютная корзин ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,5 копейки - до 58,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня, завершив торги четверга вблизи уровней предыдущего закрытия и к доллару, и к евро. Снижение активности игроков в середине дня совпало с появлением новости, что Минфин внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Участники рынка ждали дополнительной информации, однако в пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу" лишь то, что "дальнейшая работа по его обсуждению и доработке будет проводиться на площадке правительства".

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, вопрос обсуждался на прошлой неделе, 5 июля, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке "бюджетных правил", включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

Росстат на неделе со 2 по 8 июля 2022 года зафиксировал в России дефляцию на уровне 0,03% после инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (0,12%, 0,14% и 0,01%), отмечалось в сообщении ведомства, опубликованного накануне вечером, уже после завершения торгов.

С начала месяца цены в стране выросли к 8 июля на 0,17%, с начала года - на 11,6%.

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция замедлилась на 8 июля до 15,68-15,69% с 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Банк России 10 июня понизил ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не являлось опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ будет это учитывать при проведении денежно-крединой политике.

Инфляция в России в 2022 году может составить 15%, а ВВП упасть на 6%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса, который был проведен с 6 по 12 июля. В конце мая ожидания по инфляции на 2022 год составляли 17%.

Прогноз аналитиков по инфляции в 2023 году снизился до 6,1% с 6,7%. Инфляцию в 2024 году экономисты прогнозируют на уровне 4,2% (5% по опросу в конце мая), в 2025 году - 4% (также 4%).

Медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 год практически не изменился (11,0% годовых против 11,1% по опросу в конце мая), на 2023 год - снизился на 0,5 п.п., до 7,5%, за 2024 год - на 0,5 п.п., до 6,5%, а на 2025 год - на 0,3 п.п., до 6% годовых. Оценка нейтральной ключевой ставки сохранилась на уровне в 6,5% годовых.

Аналитики ожидают в целом более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте в сравнении с предыдущим опросом, но с тенденцией постепенного ослабления, похожей на майский прогноз. В 2022 году курс доллара в среднем за год ожидается на уровне 70,4 рубля (75 рублей по опросу в конце мая), в 2023 году - 75 рублей (80 рублей), а в 2024-2025 годах - 80 руб лей (85,1 рубля и 88 рублей соответственно).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, в четверг рубль в основном немного подрастал к доллару и евро, несмотря на сильное падение цен на нефть. "Однако в текущей ситуации укрепление национальной валюты не видится нам устойчивым и, несмотря на продолжающийся дефицит импорта, резко дешевеющая нефть вместе с ожиданиями дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС, могут очень быстро развернуть тренд на укрепление рубля в противоположном направлении", - говорит Капитанов.

"В среду торговый объем в паре "доллар-рубль" составил 102,4 млрд рублей по сравнению с 120 млрд рублей в предыдущий торговый день. Торговый объем в паре "евро-рубль" составил 80 млрд рублей против 60,3 млрд рублей в предыдущий день. Торговые объемы в этой паре в последний месяц на удивление стабильны - 40-60 млрд рублей в день. Поэтому рост показателя выглядит необычно. Торговый объем в паре "юань-рубль" составил 35,5 млрд рублей против 30,1 млрд рублей в предыдущий день. Котировки Brent сейчас находятся на минимумах с 11 апреля. Тогда рубль к доллару торговался выше 75,00. Однако сейчас курс находится вблизи 58 рублей за единицу валюты США. Мы приходим к выводу, что укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов дедолларизации и одновременно юанизации. Теперь к этому процессу добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидаем в рамках июльского налогового периода попытку курса "доллар-рубль" перейти в диапазон 50-55 за единицу валюты США", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

В Евросоюзе в течение недели планируют огласить и одобрить очередной - седьмой - пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт золота из России, сообщает со ссылкой на дипломатов ЕС портал Euractiv - ресурс, близкий к институтам ЕС. По данным дипломатов, постпреды ЕС 14 и 15 июля проведут встречи по подготовке к введению санкций. Источники отметили, что, вероятно, их могут одобрить к середине следующей недели.

Некоторые собеседники Euractiv сообщили, что новые санкции будут предусматривать расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию. Кроме того, в санкционные списки собираются включить больше физических и юридических лиц, связанных с руководством России.

Цены на нефть падают в четверг, достигли минимумов с начала российской военной операции на территории Украины. Цена Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в $95 за баррель. В марте она поднималась выше $139 за баррель из-за опасений, что санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине приведут к резкому падению предложения топлива на мировом рынке.

К 19:05 сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,78%, до $97,8 за баррель, августовские фьючерсы на WTI дешевели на 2,13%, до $94,25 за баррель.

Цены на нефть устойчиво опускаются с начала июня на фоне ожиданий, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приведет к рецессии в экономике США и, соответственно, падению спроса на нефть.

Опубликованные в среду статданные, показавшие очередное повышение инфляции в США, говорят в пользу дальнейшего ускорения подъема ставки Федрезервом. Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75%, сообщает Market Watch.

Негативным фактором для сырьевых рынков, включая нефтяной, является также укрепление доллара США. Курс евро в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.

Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме ограничения цен на российскую нефть, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо. "Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть, - сказал он Bloomberg Television. - У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы".

Как сообщалось, глава Минфина Джанет Йеллен на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть. По ее мнению, такая схема позволит ограничить доходы российского бюджета, при этом сохранив российское топливо на мировом рынке.

Россия сможет сколько угодно поставлять нефть странам-потребителям при соблюдении потолка цен, в противном случае Запад примет более суровые меры, что перекроет значительную часть экспорта России, заявила в четверг глава американского Минфина.

По словам Йеллен, ЕС, США, а также, предположительно, Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти. Она подчеркнула, что следование ценовым ограничениям для России все еще будет приносить ей прибыль в то время, как запрет, напротив, лишит ее большой части дохода.

Кроме того, отметила глава американского Минфина, без введения потолка цен на нефть или ценового исключения из планируемого запрета, будет наблюдаться намного более значительный рост мировых цен. При этом она выразила надежду, что Китай и Индия поддержат ограничение цен на российскую нефть. "Я надеюсь, что Китай и Индия поймут, что соблюдение потолка цен будет служить их интересам в плане снижения стоимости, которую они платят за российскую нефть", - сказала Йеллен.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 15 июля на 27,54 копейки, до 58,2568 рубля/$1, и уменьшил курс евро на 55,7 копейки, до 58,3432 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 17,55 копейки по отношению к среде и составил 58,2492 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 21,3 копейки и составил 58,2712 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 454,703 млн, из которых $1 млрд 31,264 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 423,439 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 55,17 копейки, до 58,3438 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 53,23 копейки, до 58,3521 рубля. Объем торгов евро составил 1 млрд 66,427 млн евро, из которых 265,821 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 800,606 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 9,47% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,63% годовых.