Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,7-0,9% при открытии торгов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после недельного отката, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,7-0,9%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2082,28 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1121,66 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 58,54 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), расписки Ozon (+1,1%), бумаги "Интер РАО" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "Норникеля" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), "Русала" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Ростелекома" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в пятницу выглядит умеренно позитивным: азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, но подросли цены на нефть. Представители Федрезерва Кристофер Уоллер и Джеймс Баллард высказались в пользу повышения ставок 27 июля на 0,75 п.п. Эти заявления успокоили рынок акций США и спровоцировали заметное снижение ожиданий по ставкам.

По данным Goldman Sachs, в пятницу в США экспирируются опционы номинальным объемом $1,9 трлн. Это событие может оказать заметное влияние на динамику рынка акций страны, отмечает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, в пятницу утром внешние рынки подают смешанные сигналы. Биржи АТР пытаются расти за исключением Китая, где вышли слабые данные по экономике.

В пятницу отчетность за второй квартал представят Wells Fargo, Black Rock, Bank of NY Mellon и Citi. Кроме того, ожидается публикация данных по розничным продажам в США и предварительный июльский индекс потребительской уверенности Мичиганского университета. Учитывая текущие опасения по рецессии, вряд ли стоит ожидать роста оптимизма, скорее, сохранится негативная динамика на мировых биржах.

Индекс МосБиржи приблизился к минимумам этого года, но в пятницу может взять паузу в снижении. Ожидается, что индекс будет двигаться в диапазоне 2060-2100 пунктов, полагает Соловьев.

В США

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,3%) и Dow Jones (-0,5%), вышел в незначительный "плюс" Nasdaq (+0,03%).

Трейдеры оценивали перспективы повышения базовой процентной ставки Федрезервом на июльском заседании, а также отчетность американских банков за прошедший квартал.

Опубликованные в среду данные Минтруда США, показавшие усиление инфляции в стране до максимальных почти за 41 год 9,1%, заставили инвесторов пересмотреть прогнозы в отношении темпов подъема ставки Федрезервом.

Сначала котировки фьючерсов на уровень ставки показывали, что трейдеры на 85% уверены в вероятности ее подъема американским ЦБ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле. Однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынок, возможно, "несколько забегает вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п. Он отметил, что по-прежнему выступает за повышение ставки в июле на 75 б.п., но признал, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема.

После заявлений Уоллера оценка фьючерсным рынком шансов на подъем ставки ФРС сразу на 100 б.п. в июле опустилась до 42%, отмечает Market Watch.

Негативом для рынка в четверг стали слабые финансовые отчеты банков JPMorgan и Morgan Stanley за прошедший квартал. В пятницу будут опубликованы квартальные результаты банков Citigroup и Wells Fargo.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в целом в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года.

В Азии

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2022 года резко замедлились из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания очередной волны COVID-19.

Объем ВВП КНР в апреле-июне увеличился на 0,4% в годовом выражении (худшая динамика ВВП с I квартала 2020 года, когда было зафиксировано его падение на 6,8%). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста китайской экономики во втором квартале на 0,9%. По сравнению с первым кварталом китайский ВВП упал в апреле-июне на 2,6%.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР назвало динамику ВВП "трудно заработанным достижением" и предупредило, что экономика продолжит ощущать на себе последствия COVID-19 и ослабления потребительского спроса внутри страны. Среди других неблагоприятных факторов ГСУ отмечает "риск стагфляции в мировой экономике" и ужесточение монетарной политики за рубежом.

Другие статданные показали ускорение темпов роста промпроизводства в Китае в июне до 3,9% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее и повышение розничных продаж на 3,1% после падения на 6,7% в мае.

Тем временем, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($14,83 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,85% годовых, говорится в сообщении НБК. Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям также не изменилась - 2,1% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу остаются под давлением продаж, цена Brent после локального роста на азиатской сессии до $100 за баррель вновь ушла ниже этого рубежа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $98,88 за баррель (-0,2% и -0,5% в четверг), августовская цена WTI - $95,33 за баррель (-0,5% и -0,5% накануне).

С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, отмечает MarketWatch.