АФК "Система" создаст крупный рыбопромышленный холдинг на Камчатке

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АФК "Система" купила 75% долей в капитале ООО "Кристалл Фиш" и 10% долей в ООО "Хангар", специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы, компания планирует сформировать крупный рыбопромышленный холдинг на Камчатке. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов".

Покупателем выступила структура АФК "Система" – ООО УК "Камчатка проект", следует из данных ЕГРЮЛ. Доли в ООО "Кристалл Фиш" и ООО "Хангар" приобретены у физических лиц, сказал Копытов. Сумма сделки не уточняется.

По словам Копытова, обе компании расположены на западном побережье Камчатского полуострова, в непосредственной близости от активов ООО "Заря", приобретенного АФК "Система" в 2021 году.

"На базе ООО "Кристалл Фиш", ООО "Хангар" и ООО "Заря" будет сформирован крупный интегрированный рыбопромышленный холдинг "Восход" с собственной добычей, переработкой, хранением и трейдингом и общим объемом вылова в 27-35 тыс. тонн в год", - сообщил Копытов.

По его словам, в пользовании "Кристалл Фиш" находится 4 рыболовных участка, компании принадлежит 4 рыболовецких судна. Активы "Хангар" включают 4 рыболовных участка, 5 судов, а также новый перерабатывающий завод мощностью 180 тонн в сутки, который будет запущен уже в 2022 году.

В перспективе АФК "Система" планирует нарастить свою долю в "Хангар" выше контрольной.

В ООО "Заря" АФК "Система" владеет 90%, за которые заплатила 6,2 млрд рублей. Летом прошлого года, комментируя вхождение в капитал "Зари", в "Системе" рассказывали, что компания является крупным игроком российского рынка красной рыбы с объемом вылова более 20 тыс. тонн в год. "Заря" занимает долю примерно в 10% на рынке лососевых рыб Камчатки и долю в 5% – в России. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Зари" в 2021 году составила 4,43 млрд рублей, чистая прибыль – 1,92 млрд рублей.

ООО "Хангар" зарегистрировано в марте 2013 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2021 году составила 348,45 млн рублей, чистая прибыль – 60,05 млн рублей.

ООО "Кристалл Фиш" создано в декабре 2012 года. Выручка компании в 2021 году составила 591,79 млн рублей, читая прибыль – 341,28 млн рублей.