АФК "Система" приобрела еще одну рыбодобывающую компанию на Камчатке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Структура ПАО АФК "Система" приобрела камчатскую рыбодобывающую компанию "Лойд-Фиш", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Сделка структурирована через 100-процентную "дочку" АФК "Система" – ООО "УК Камчатка Проект". С 30 декабря эта компания владеет по 99,99% ООО "Лойд-Фиш" и ООО "Лойд-Авто". Доли приобретены у Юрия Логиша и Руслана Шайхова.

ООО "Лойд-Фиш" расположено на западном побережье Камчатского полуострова и специализируется на добыче и переработке красной рыбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК "Система". Активы "Лойд-Фиш" включают 9 рыболовных участков, 16 судов, 2 перерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Лойд-Фиш" зарегистрирована в 2000 году; среди видов деятельности: переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, рыболовство, оптово-розничная торговля рыбой и морепродуктами. В 2021 году выручка компании составила 1,66 млрд рублей, чистая прибыль – 877 млн рублей.

ООО "Лойд-Авто" зарегистрировано в 2005 году и специализируется на автоперевозках. Выручка в 2021 году – 43,5 млн рублей.

"Лойд-Фиш", наряду с ранее приобретенными ООО "Кристалл Фиш", ООО "Хангар" и ООО "Заря" (специализируются на добыче и переработке красной рыбы) являются частью подконтрольного корпорации интегрированного рыбопромышленного холдинга "Восход" с собственной добычей и переработкой 30-45 тыс. тонн тихоокеанского лосося в год.

"Система" начала формировать рыбодобывающий холдинг "Восход" с 2021 года. В 2021 году корпорация вошла в капитал "Зари", получив 49% компании, а затем нарастив долю до 90%. В 2022 году АФК вложилась в "Кристалл Фиш" (доля владения - 75%) и в "Хангар" (30 декабря корпорация завершила последний этап сделки по приобретению долей в компании "Хангар"; доля АФК выросла с 49,9% до 90%).

Так как рыболовные участки "Лойд-Фиш" находятся в соседней от текущих активов промысловой подзоне западного побережья Камчатки, сделка позволила холдингу "Восход" расширить зону вылова и повысить стабильность ежегодного улова, сообщили в АФК.

"АФК "Система" планирует продолжить инвестировать в развитие рыбопромышленного холдинга "Восход" для создания компании-лидера отрасли с присутствием в ключевых сегментах добычи морских биоресурсов, а также собственной инфраструктурой и переработкой", - подчеркнули в корпорации.