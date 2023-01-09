Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

АФК "Система" приобрела еще одну рыбодобывающую компанию на Камчатке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Структура ПАО АФК "Система" приобрела камчатскую рыбодобывающую компанию "Лойд-Фиш", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Сделка структурирована через 100-процентную "дочку" АФК "Система" – ООО "УК Камчатка Проект". С 30 декабря эта компания владеет по 99,99% ООО "Лойд-Фиш" и ООО "Лойд-Авто". Доли приобретены у Юрия Логиша и Руслана Шайхова.

ООО "Лойд-Фиш" расположено на западном побережье Камчатского полуострова и специализируется на добыче и переработке красной рыбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК "Система". Активы "Лойд-Фиш" включают 9 рыболовных участков, 16 судов, 2 перерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки.

ЭкономикаАФК "Система" создаст крупный рыбопромышленный холдинг на КамчаткеЧитать подробнее

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Лойд-Фиш" зарегистрирована в 2000 году; среди видов деятельности: переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, рыболовство, оптово-розничная торговля рыбой и морепродуктами. В 2021 году выручка компании составила 1,66 млрд рублей, чистая прибыль – 877 млн рублей.

ООО "Лойд-Авто" зарегистрировано в 2005 году и специализируется на автоперевозках. Выручка в 2021 году – 43,5 млн рублей.

"Лойд-Фиш", наряду с ранее приобретенными ООО "Кристалл Фиш", ООО "Хангар" и ООО "Заря" (специализируются на добыче и переработке красной рыбы) являются частью подконтрольного корпорации интегрированного рыбопромышленного холдинга "Восход" с собственной добычей и переработкой 30-45 тыс. тонн тихоокеанского лосося в год.

"Система" начала формировать рыбодобывающий холдинг "Восход" с 2021 года. В 2021 году корпорация вошла в капитал "Зари", получив 49% компании, а затем нарастив долю до 90%. В 2022 году АФК вложилась в "Кристалл Фиш" (доля владения - 75%) и в "Хангар" (30 декабря корпорация завершила последний этап сделки по приобретению долей в компании "Хангар"; доля АФК выросла с 49,9% до 90%).

Так как рыболовные участки "Лойд-Фиш" находятся в соседней от текущих активов промысловой подзоне западного побережья Камчатки, сделка позволила холдингу "Восход" расширить зону вылова и повысить стабильность ежегодного улова, сообщили в АФК.

"АФК "Система" планирует продолжить инвестировать в развитие рыбопромышленного холдинга "Восход" для создания компании-лидера отрасли с присутствием в ключевых сегментах добычи морских биоресурсов, а также собственной инфраструктурой и переработкой", - подчеркнули в корпорации.

АФК Система Камчатка Лойд-Фиш Лойд-Авто УК Камчатка Проект
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажи легковых автомобилей в РФ в декабре выросли к ноябрю на 10%

Структура акционеров российской сети OBI снова изменилась

Джек Ма потерял контроль над Ant Group

Джек Ма потерял контроль над Ant Group

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 35,5 млн куб. м в эти сутки

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию

Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне позитивной коррекции нефти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });