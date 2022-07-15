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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Brent подорожала до $101,11 за баррель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на торгах пятницы после падения до апрельских минимумов.

К 14:19 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,01 (на 2,03%) - до $101,11 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,51 (на 1,58%) - до $97,29 за баррель.

Рост цен на нефть в пятницу во многом связан с очередным изменением рыночных ожиданий относительно увеличения ключевой ставки Федрезерва. Если накануне трейдеры в целом настраивались на подъем ставки сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании, то сегодня они снова ждут повышения на 75 б.п. после выступлений ряда руководителей Центробанка.

В частности, подъем ставки на 75 б.п. поддержали одни из самых заметных "ястребов" в руководстве Федрезерва, член совета управляющих Кристофер Уоллер и глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

"Нефть во многом торгуется синхронно с ожиданиями от политики Федрезерва и последствий, которые она будет иметь для спроса и доллара США", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Brent WTI ФРС США Кристофер Уоллер Лоретта Местер
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