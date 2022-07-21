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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Премьер Болгарии попросит Баку увеличить поставки газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 21 и 22 июля посетит Азербайджан для переговоров с президентом Ильхамом Алиевым об увеличении поставок азербайджанского газа, сообщают болгарские СМИ.

В миреБолгария осенью ждет поставок газа из Азербайджана по интерконнектору IGBЧитать подробнее

Болгария - одна из трех стран Евросоюза, которые покупают газ из Азербайджана.

Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что в 2022 году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров (за первое полугодие 2022 года - 160 млн кубометров).

В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Болгарию составили 280 млн кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров.

Интерконнектор Греция-Болгария запущен с июля 2022 года, что позволяет увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию.

Азербайджан Болгария TAP Европа Греция Италия Кирил Петков Ильхам Алиев Пярвиз Шахбазов
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