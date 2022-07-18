Рубль днем продолжил укрепляться к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налогового периода месяца.

Курс доллара США составил 56,3 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 88,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,82 руб./EUR1, подешевев на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1 рубль - до 56,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в условиях дорожающей нефти и спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля.

Проблема переукрепления рубля

Ситуация с укреплением курса рубля изменится за счет переориентации России на торговлю с нейтральными странами, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился - валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт - валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют", - заявил Греф журналистам в Дербенте.

"Далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", - добавил он.

Переукрепление рубля беспокоит российские компании, в первую очередь экспортеров. В попытках борьбы с этим процессом появилась даже идея вновь перейти к управлению курсом от таргетирования инфляции.

Минфин предлагает влиять на курс рубля в условиях его избыточного укрепления через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран. Минэкономразвития эту идею не поддерживает, видит в ней риски ухудшения ситуации в экономике.

ЦБ настаивает на сохранении режима инфляционного таргетирования и плавающего курса рубля. "Когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это искусственный курс - либо произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цены на нефть

Нефтяные котировки ускорили рост в ходе торгов в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени в понедельник составила $103,39 за баррель, что на 2,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $99,3 за баррель, что на 1,75% выше итогового значения предыдущей сессии.

На прошлой неделе Brent подешевела на 5,5%, а цена WTI упала на 6,9%.

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

Между тем министры Саудовской Аравии подчеркнули, что решение относительно увеличения добычи будет приниматься в зависимости от рыночных условий и в рамках договоренностей внутри ОПЕК+.

"Мы прислушиваемся к нашим партнерам и друзьям со всего мира, особенно из стран-потребителей, - отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. - Но в конечном счете, ОПЕК+ следует за ситуацией на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости".

Комментарии аналитиков

"В начале недели на глобальных финансовых рынках царят преимущественно благоприятные настроения, чему в определенной мере способствовала пятничная американская статистика. (. . .) Улучшение аппетита инвесторов к риску позволило нефтяным котировкам закрепиться выше $100 по марке Brent, а в ходе сегодняшних утренних торгов стоимость поднималась до $104,35. Одновременно индекс доллара корректировался сегодня до недельного минимума. В результате рубль продолжил свое укрепление на российском рынке, обновив уже в первой половине дня пятничный максимум в 56,5 руб./$1. С учетом предстоящих крупных квартальных налоговых платежей и дивидендных выплат мы ожидаем дальнейшего восстановления позиций рубля в сторону 55 по доллару", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Импорт, хоть и восстанавливается, но пока лишь умеренно, и на фоне повышенных экспортных поступлений и опасений блокировок рубль продолжает укрепляться. От этого его пока не останавливают и продолжающиеся вербальные интервенции - отдельно стоит отметить, что Минфин на прошлой неделе передал предложения по новому бюджетному правилу в правительство для дальнейшего обсуждения. У рубля сейчас сохраняется потенциал к укреплению, и курс пары "доллар-рубль" к концу недели может опуститься к 55 руб./$1 в связи с приближающимися налоговым и дивидендным периодами", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного подросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта каждая - до 9,53% и 9,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 9,49% годовых, ставка на срок 3 месяца - на уровне 9,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев - 9,56% годовых.