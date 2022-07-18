Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,8%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $103 за баррель, растут металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-0,8%, при этом лидируют бумаги "ФСК ЕЭС" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2123,83 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1170,54 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 57 рублей (-0,19 рубля).

Акции ФСК

Акции "ФСК ЕЭС" (+4,4%, до 9,252 копейки) растут на новостях о присоединении к ФСК материнской компании - ПАО "Россети", а также известий о цене выкупа у несогласных с объединением.

Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за "преф". Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 коп.

Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

Обыкновенные бумаги "Россетей" просели до 0,617 рубля (-1,6%), "префы" - подросли до 1,25 рубля (+0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+3%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "Яндекса" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Роснефти" (+1%), АФК "Система" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), Московской биржи (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник относительно позитивный. В Китае вновь обещают меры поддержки экономики, включая снижение требований по нормативам банков, нефть дорожает после бессмысленного визита президента США в Саудовскую Аравию, индекс доллара корректируется после ударной недели. На российском рынке акций торги начнутся с роста индексов при укреплении рубля, который будет ощущать возрастающую поддержку при приближении налоговых платежей, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что за счет неплохой ситуации на внешних рынках индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться, двигаясь в диапазоне 2100-2150 пунктов. В понедельник Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских компаний, что может усилить "навес" предложения на рынке. Также в понедельник последний день торгуются с дивидендами акции "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти".

Внимание инвесторов на неделе будет направленно на финансовую отчетность крупнейших компаний из США. Так, в понедельник отчетность опубликует Bank of America и Goldman Sachs, во вторник - Netflix, в среду - Tesla, а в четверг - AT&T и Philip Morris. Учитывая высокий уровень инфляции в отчетном квартале, финансовые результаты не обрадуют инвестиционное сообщество, что усилит негативный сантимент рынка в течение недели, однако не исключены позитивные сюрпризы. Кроме этого, на рынки может оказать влияние статистика по рынку недвижимости из США (вторник), данные по потребительской инфляции в Еврозоне, а также блок предварительных данных по PMI в Европе и Великобритании, отмечает Соловьев.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,8-2,2% на позитивных данных о розничных продажах, ослабивших риски возможной экономической рецессии.

Розничные продажи в США в июне выросли на 1% по сравнению с маем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики ожидали менее существенного подъема - на 0,9%, пишет агентство Bloomberg. В мае розничные продажи упали на 0,1%, а не на 0,3% как было объявлено ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского уровня 50 пунктов, который был минимальным за время ведения расчетов. Средний прогноз аналитиков предполагал, что индикатор останется на уровне 50 пунктов, а эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 49,9 пункта.

В Азии в понедельник индексы акций также растут (в Японии выходной - День моря, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,6%).

Улучшению аппетита к риску также способствуют сообщения китайских СМИ о том, что у центробанка Китая есть достаточно места для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям осталась на уровне 2,1% годовых.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также растут, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке. Цена Brent находится более чем на $2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на МосБирже в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:02 по Москве составила $103,53 за баррель (+2,3% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $99,74 за баррель (+2,2% и +1,9% в пятницу).

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. "У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на 6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются и экспортные порты восстанавливают свою работу.