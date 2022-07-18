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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Кизлярский коньячный завод в I полугодии увеличил экспорт в 1,6 раза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2022 года АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) экспортировало 3,9 тысячи дал продукции, в 1,6 раза больше, чем год назад, сообщил "Интерфаксу" гендиректор завода Евгений Дружинин.

Наращивание экспорта он назвал одним из направлением работы предприятия. В 2020 году совет директоров ККЗ принял план мер по выходу на экспортные рынки и целевые показатели по росту экспорта до 2024 года.

По словам Дружинина, ККЗ поставляет продукцию в Китай, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию, а также анализирует рынок Сербии и ищет там потенциальных импортеров.

В I полугодии 2022 года ККЗ нарастил производство на 30,2% в годовом измерении, до до 331,44 тысячи дал, а продажи - на 36% - до 332,17 тысячи дал.

ККЗ Кизлярский коньячный завод Евгений Дружинин Китай Казахстан Сербия
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