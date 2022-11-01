Кизлярский коньячный завод увеличил производство и продажи в 1,5 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) увеличило объем производства в 1,5 раза в годовом исчислении, до 599 тысяч дал, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

Продажи готовой продукции завода также выросли в полтора раза, до 592 тысяч дал.

Дружинин сообщил, что завод увеличил планы по производству и реализации продукции в 2022 году на 5,5% - до 633 тысяч дал вместо прежнего плана в 600 тысяч дал.

"За 9 месяцев 2022 года были проведены встречи и заключены новые договоры с новыми контрагентами, расположенными в таких городах, как Нижний Новгород, Саратов, Люберцы, Астрахань, Якутск, Тверь, Ростов-на-Дону, Коммунар", - сказал он.

Сейчас в ассортименте ККЗ более 200 позиций.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. Это одно из немногих российских предприятий с полным циклом производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно предприятие перерабатывает более 42 тысяч тонн винограда, который закупает в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.

ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности. По итогам 2021 года предприятие получило выручку по РСБУ в размере 2,819 млрд рублей, что на 26,8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль сократилась на 12,3%, до 425,842 млн рублей.