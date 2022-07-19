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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Правительство Сахалина попросили найти больше денег для поддержки молодых семей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сахалинская областная дума предложила правительству региона увеличить финансирование госпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, поскольку жилье в Сахалинской области подорожало, сообщила пресс-служба облдумы.

Вопрос о дефиците финансирования программы в думе затронула сотрудник областного агентства по делам молодежи Екатерина Норышева. По ее словам, в 2022 году в регионе резко подорожал квадратный метр нового жилья, "поэтому для радикального изменения ситуации необходимо увеличение объемов средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование программы", говорится в сообщении.

На господдержку могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов или одинокого родителя не превышает 35 лет. Им положены социальные выплаты на покупку или строительство индивидуального жилья.

В 2022 году на господдержку молодым семьям заложили 93,5 млн рублей, из которых 21,5 млн рублей поступило из федерального бюджета, остальное - средства областной казны. В сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в текущем году, вошла 631 молодая семья, из них выплату сможет получить 41 семья, сообщила Норышева. По ее словам, на 1 июля 2022 года 13 участников программы уже господдержку получили.

Ориентировочное количество участников программы в 2023 году, по ее данным, составит 654 молодых семей и на предоставление им господдержки потребуется более 1 млрд рублей, констатировала представитель агентства по делам молодежи.

Заслушав эту информацию, депутаты рекомендовали правительству области рассмотреть возможность увеличить финансирование этой госпрограммы, чтобы "максимально охватить молодые семьи, вошедшие в сводный список и изъявившие желание получить соцвыплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья". Областному агентству по делам молодежи дума рекомендовала подготовить и направить в ближайшее время депутатам письмо с инициативой об увеличении финансирования программы на фоне повышения стоимости квадратного метра нового жилья.

Сахалинская область Екатерина Норышева
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