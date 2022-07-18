Индекс МосБиржи ушел ниже 2100п на фоне укрепления рубля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в понедельник развернулся вниз в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на позитивные сигналы с внешних площадок (нефть Brent превысила $103 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2100 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 13:30 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2089,46 пункта (-1%, утренний максимум - 2127,96 пункта), индекс РТС подрос до 1166,38 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 56,41 рубля (-0,78 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,9%), "Интер РАО" (-2,3%), АФК "Система" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Северстали" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), расписки TCS Group (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), "МТС" (-1,3%), "Татнефти" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -1,7% "префы"), "ММК" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+5,3%), акции Polymetal (+1,8%), "Яндекса" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Акции "ФСК ЕЭС" (+1%, до 9,214 копейки) подросли на новостях о присоединении к ФСК материнской компании - ПАО "Россети", а также известий о цене выкупа у несогласных с объединением.

Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" (-2,3%, до 0,6124 рубля) составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за "преф" ("префы" просели на 3%, до 1,21 рубля). Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 копейки. Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, в понедельник рост мировых рынков акций продолжается, однако российский рынок взял паузу. Европейцы, переживающие энергетический кризис и угрозу рецессии, обеспокоены тем, будет ли РФ 21 июля возобновлять прокачку газа по "Северному потоку 1". Италия находится на грани политического кризиса, если премьер-министр страны Марио Драги подаст в отставку. Эта неопределенность будет оказывать давление на ЕЦБ на заседании в четверг, когда регулятор, вероятно, начнет цикл монетарного ужесточения повышением ставки на 25 б.п. Хотя, по мнению аналитиков, этого шага повышения может оказаться недостаточно и ЕЦБ отстает от общемирового тренда, однако на фоне надвигающейся рецессии Кристин Лагард не может себе позволить быть столь же жесткой, как ФРС. Это, возможно, продолжит оказывать давление на евро, который, согласно прогнозам, упадет до 0,95 к доллару в ближайшие 3-6 месяцев.

Ближе к концу недели ЕС представит седьмой пакет санкций против РФ, который предусматривает запрет на импорт российского золота. Кроме того, ЕC, вероятно, прояснит свою позицию в отношении торговли российскими продуктами питания и сельхозтоварами, а также разъяснит свою позицию в отношении транспортировки грузов между РФ и Калининградской областью, отмечает Волш.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых рынках инвесторы положительно восприняли опубликованные в пятницу неплохие статданные по потребительскому сектору США, которые указывают на то, что говорить о рецессии в американской экономике пока все же преждевременно. При этом некоторое снижение индикатора инфляционных ожиданий в рамках исследования потребительских настроений Мичиганского университета вместе с комментариями ряда представителей Федрезерва ослабили опасения по поводу того, что регулятор на заседании на следующей неделе поднимет ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Так, согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время участники рынка оценивают шансы повышения ставки ФРС на 1 п.п. на июльском заседании регулятора лишь в 29%, тогда как еще в прошлый четверг оценка вероятности такого шага достигала 80%.

На этой неделе мировые инвесторы ожидают заседания ЕЦБ, который впервые за 11 лет может повысить ключевую ставку (на 0,25 п.п.). Интерес также будут представлять комментарии руководства центробанка по дальнейшим шагам в плане нормализации монетарной политики.

Индекс МосБиржи откатился в "минус" на фоне нового укрепления рубля. Российские инвесторы на этой неделе будут продолжать оценивать новости геополитики, а также ждать сообщений со встречи глав МИД стран ЕС, на которой будут обсуждаться, в том числе, дальнейшие санкции против РФ. Ранее европейские политики заявляли, что уже на этой неделе ЕС может принять очередной, седьмой по счету, пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет запрет на покупку российского золота.

На дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2070 пунктов. Можно ожидать продолжения отскока, при этом ближайшей целью выступает отметка 2190 пунктов, далее - 50-дневная скользящая средняя в районе 2310 пунктов, полагает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, корпоративные новости и внешний фон оказывают поддержку рынку акций.

В ЕС в понедельник обсудят новые санкции в отношении России, включая запрет на импорт золота, который ранее ввели страны "большой семерки". Нефть растет главным образом на технических факторах, цены Brent и WTI в ближайшие дни могут подняться в район $107,5 и $104 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), после чего инвесторы могут вернуться к краткосрочным продажам на фоне сохранения рисков сокращения спроса на нефть. Пока же поддержку фьючерсам оказывают коррекционное ослабление доллара, а также отсутствие прогресса в переговорах Байдена с Саудовской Аравией в отношении наращивания нефтедобывающих мощностей.

Для индекса РТС сопротивлением выступала отметка 1160 пунктов, после ее преодоления можно ждать отскока как минимум в район 1200 пунктов. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает рубеж 2150 пунктов, достижение которого сдерживается укреплением рубля.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, нисходящий тренд рынка акций РФ еще не сломлен.

Во многом рост в конце прошлой недели был следствием закрытия коротких позиций и отскоком нефти. Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию не привел к каким-то новым договоренностям относительно увеличения добычи нефти, да и мощностей для резкого наращивания производства у саудитов нет. В понедельник нефть Brent продолжает плавное восхождение, обозначая довольно широкий коридор с границами $98-115 за баррель. Риском для дальнейшего удорожания нефти является ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Китае.

Сохраняется спрос на акции банка "Санкт-Петербург" после известий, что наблюдательный совет рекомендовал распределить часть прибыли первого полугодия в виде дивидендов. Даже после пятничного взлета дивидендная доходность акций банка составляла 15% годовых, поэтому в понедельник рост бумаг продолжился.

В целом, нисходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе: для его слома индексу МосБиржи нужно закрепиться выше 2200 пунктов. Рубль дорожает с приближением налогового периода, отмечает Антонов.

В мире

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,8-2,2% на позитивных данных о розничных продажах, ослабивших риски возможной экономической рецессии.

Розничные продажи в США в июне выросли на 1% по сравнению с маем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики ожидали менее существенного подъема - на 0,9%, пишет агентство Bloomberg. В мае розничные продажи упали на 0,1%, а не на 0,3% как было объявлено ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США. Поэтому динамика показателя может указывать на появление признаков рецессии в экономике.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского уровня 50 пунктов, который был минимальным за время ведения расчетов. Средний прогноз аналитиков предполагал, что индикатор останется на уровне 50 пунктов, а эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 49,9 пункта.

В Азии в понедельник индексы акций также выросли (в Японии выходной - День моря, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 1,3-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,9%).

Улучшению аппетита к риску также способствовали сообщения китайских СМИ о том, что у центробанка Китая есть достаточно места для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по этим операциям осталась на уровне 2,1% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $103,59 за баррель (+2,4% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $99,59 за баррель (+2,1% и +1,9% в пятницу).

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. "У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - на 6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Ливия, тем временем, рассчитывает увеличить экспорт нефти. Премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба заявил в воскресенье в ходе встречи с новым руководством госкомпании National Oil Corp., что работы на месторождениях, где добыча была приостановлена, возобновляются и экспортные порты восстанавливают свою работу.

В России

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-7,9%), акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-5,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+20,7%), банка "Санкт-Петербург" (+6,9%, до 84,14 рубля), ПАО "СПБ Биржа" (+6,4%), расписки "Эталона" (+4,6%), "Иркута" (+4,6%), GDR X5 Retail (+4,3%).

Продажи X5 Retail Group, крупнейшего ритейлера в России (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и др.), во II квартале 2022 года увеличились на 18,6% по сравнению с показателем за II квартал 2021 года, до 647,276 млрд рублей, сообщила компания. По сравнению с динамикой I квартала (19%) рост несколько замедлился.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 11,7 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,09 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 846,52 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").