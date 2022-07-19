Вложения России в US Treasuries в мае оставались у минимального уровня в $2 млрд

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в мае практически не изменились, составив $2,004 млрд (рост на $1 млн по сравнению с предыдущим месяцем).

Согласно данным американского Минфина, на конец мая РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $3 млн против $2 млн в апреле. Вложения в краткосрочные бонды составили $2,001 млрд, как и месяцем ранее.

Япония в мае осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, хотя ее вложения сократились на $5,7 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 212,8 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $22,6 млрд - до $980,8 млрд.

Третью позицию продолжает занимать Великобритания ($634 млрд), на четвертое место вышла Швейцария ($294,1 млрд), далее следуют Каймановы острова ($293,2 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Люксембург, Ирландия, Бельгия, Франция и Бразилия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в мае уменьшился на $33,7 млрд и составил $7 трлн 421,6 млрд, из которых бумаги на $3 трлн 912,7 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне введения антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.