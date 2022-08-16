Вложения России в US Treasuries в июне остались чуть выше $2 млрд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в июне практически не изменились, составив $2,005 млрд (рост на $1 млн по сравнению с предыдущим месяцем).

Согласно данным американского Минфина, на конец июня РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $4 млн против $3 млн в мае. Вложения в краткосрочные бонды составили $2,001 млрд, как и месяцем ранее.

Япония в июне осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, увеличив вложения на $12,6 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 236,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $13 млрд - до $967,8 млрд.

Третью позицию продолжает занимать Великобритания ($615,4 млрд), на четвертое место вышел Люксембург ($306,8 млрд), далее следуют Каймановы острова ($300,4 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Ирландия, Бельгия, Франция и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне увеличился на $5,1 млрд и составил $7 трлн 430,8 млрд, из которых бумаги на $3 трлн 902,6 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне введения антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.