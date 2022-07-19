Власти Франции потратят 9,7 млрд евро на национализацию EDF

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Французские власти планируют направить публичную оферту о выкупе акций энергетической компании Electricite de France SA (EDF) по цене 12 евро за бумагу, потратив таким образом на национализацию компании около 9,7 млрд евро.

Оферта будет направлена для согласования регуляторами в начале сентября, цитирует Dow Jones сообщение французского Минфина. Цена выкупа почти в полтора раза превышает котировки на закрытие торгов 4 июля (8,48 евро), то есть в последнюю сессию перед тем, как стало известно о планах национализации EDF.

В настоящее время правительству принадлежит около 84% акционерного капитала EDF. После выкупа оставшихся 16% бумаг у акционеров власти планируют делистинг компании.

EDF, в частности, является оператором французских АЭС, однако в последнее время объемы производства компании сократились на фоне проблем, связанных с устареванием оборудования. В то же время власти ищут способы снизить долю ядерной энергетики в стране в пользу альтернативных источников энергии.

Акции EDF подскочили на 15% на торгах во вторник, до 11,77 евро за бумагу.