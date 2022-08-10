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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Electricite de France SA запросила у своего основного акционера - правительства Франции - 8,34 млрд евро в качестве компенсации за то, что власти обязали ее продавать электроэнергию потребителям по сниженной цене в связи с ростом инфляции.

"После тщательного юридического анализа и в связи с понесенными потерями" компания просит Государственный совет Франции, высшую судебную инстанцию по административным делам в стране, отменить требование продавать электроэнергию со скидкой, говорится в сообщении EDF.

Власти Франции, в свою очередь, сообщили, что будут отстаивать свое решение, поскольку эта мера была принята для защиты интересов потребителей в связи с растущими ценами на нефть.

Действия EDF "никак не меняют" планы властей по национализации компании, сообщил представитель министерства финансов Франции в электронном письме агентству Bloomberg.

В настоящее время правительству принадлежит около 84% акционерного капитала EDF. После выкупа оставшихся 16% бумаг у акционеров власти планируют делистинг компании.

Акции EDF в ходе торгов в Париже в среду дорожают на 0,13%.

EDF Франция
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