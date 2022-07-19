Максим Шепелев сменил Геннадия Гальперина на посту гендиректора СК "Росгосстрах"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Максим Шепелев станет новым генеральным директором СК "Росгосстрах" и сменит Геннадия Гальперина на этом посту, говорится в сообщении страховщика.

Трехлетний трудовой контракт Гальперина истекает 19 июля 2022 года.

"Перед новым руководителем компании стоят амбициозные цели по увеличению рыночной доли в ключевых видах страхования как в рознице, так и в корпоративном бизнесе, продолжение программы технологической трансформации, по повышению рентабельности основной деятельности. Уверен, что Максим Шепелев, имеющий не только управленческий опыт в разных страховых компаниях, но и хорошо знающий "Росгосстрах" изнутри, достойный кандидат для реализации этих задач", - отметил президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Шепелев начал работать в финансовой сфере в 2001 году. Первым местом работы был Банк Москвы, где он прошел путь от специалиста до руководящих должностей в инвестиционном подразделении банка. В страховой бизнес Шепелев пришел в 2008 году и с того времени работал на руководящих позициях в разных страховых компаниях. В СК "Росгосстрах" Шепелев работает с 2017 года, вошел в состав правления компании, в 2018-2019 гг. руководил финансовым блоком страховщика, с 2020 года - операционный директор компании.

Гальперин возглавил "Росгосстрах" в июле 2019 года, с марта 2011 года по май 2019 года занимал пост генерального директора, председателя правления СК "ВТБ Страхование".

Банк "Открытие" напрямую распоряжается почти 100% акций СК "Росгосстрах" (99,4% - в прямом распоряжении, 0,2% - в косвенном). "Росгосстрах" вошел в периметр "Открытия" в 2017 году в рамках санации банка.