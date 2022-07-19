Apple замедлит наем новых сотрудников и рост расходов в 2023 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Apple Inc. планирует замедлить наем новых сотрудников и сократить повышение расходов в некоторых подразделениях в 2023 году, готовясь к возможной рецессии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, некоторые отделы, обычно увеличивавшие штат ежегодно на 5-10%, в следующем году не будут расширяться, а в ряде команд не будут приниматься на работу новые сотрудники взамен ушедших.

По словам источников, такая мера затронет не все команды и не коснется анонсированных новинок, включая ожидаемый в 2023 году релиз шлема виртуальной реальности.

В 2022 году, как ожидается, Apple представит четыре новые модели смартфонов, три модели "умных" часов, а также новые ноутбуки, компьютеры и телеприставку.

С начала 2022 года капитализация Apple сократилась на 17%, до $2,43 млрд.