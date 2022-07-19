Компания Солонина пересмотрела параметры выкупа акций Qiwi

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Компания Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу группы Qiwi Сергею Солонину, пересмотрела параметры выкупа акций группы.

Она будет приобретать бумаги по фиксированной цене в $2,5 за одну акцию, общая сумма выкупа не изменилась - до $25 млн, говорится в сообщении группы.

Dalliance Services Company планирует приобрести до 10 млн акций класса В или американских депозитарных расписок (ADR) (19,1% акций класса В, или 15,9% от уставного капитала,) по цене $2,5 за одну акцию.

В случае полной подписки компания может воспользоваться опцией увеличения количества выкупаемых акций не более чем на 2% от общего числа акций, то есть может купить до 11 045 989 акций (21,1% акций класса В, или 17,6% капитала).

Срок действия предложения истекает 00:00 по нью-йоркскому времени в конце дня 15 августа 2022 года. Компания пока не планирует продлевать этот срок.

Ранее компания Солонина предложила акционерам Qiwi выкупить у них акции по цене от $2,2 до $2,7 за одну бумагу. По максимальной цене в $2,7 за акцию компания могла приобрести 9 259 259 акций Qiwi (около 17,7% акций класса В, или 14,8% уставного капитала), по минимальной в $2,2 - 11 363 636 акций (около 21,7% акций класса В, или 18,1% капитала).

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

ADR Qiwi обращаются на Nasdaq, но 28 февраля 2022 года торги по ним были приостановлены. Последняя зарегистрированная цена ADR на этой бирже составляла $5,67 за одну расписку. У Dalliance Services Company нет информации о возобновлении торгов ADR Qiwi на Nasdaq.

Ранее сообщалось, что Солонин выкупает акции Qiwi в инвестиционных целях.

Акционеры Qiwi в мае одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний акций группы на биржах. В рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций. Программа обратного выкупа акций запускается с целью поддержать котировки ценных бумаг, вернув дополнительную стоимость акционерам, отмечала ранее группа. Выкупленные акции могут быть использованы в качестве платы в потенциальных сделках слияния и поглощения, а также для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников группы. После восстановления стоимости акций выкупленные ценные бумаги могут быть возвращены на рынок.

Предложение Dalliance Services Company о выкупе акций Qiwi реализуется не в рамках программы buyback. Тендерное предложение исходит не от Qiwi, компания и ее совет директоров не выражали свою позицию по тендерному предложению, заявил ранее представитель группы.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тысяч терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин (ему принадлежит 66,6% голосов).