МТС приобрела разработчика Webinar и намерена создать свой аналог Zoom

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) закрыло сделку по приобретению контрольного пакета акций группы компаний Webinar - крупнейшего российского разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий, говорится в сообщении оператора.

Сумма сделки не называется. Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе МТС и продолжит управляться текущей командой. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС, уточняется в сообщении.

По словам первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой, приведенным в сообщении, приобретение Webinar не только дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст оператору возможность создать свой аналог российского Zoom - единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций, а в будущем для В2В-клиентов - интегрированные с ВКС коммуникационные сервисы за счет синергии с решениями Telecom API и искусственного интеллекта.

"Рынок видео-конференц-связи в России растет опережающими темпами, драйвером этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний. А Webinar уже сегодня предлагает сервисы, способные успешно заменить решения западных провайдеров", - добавила Галактионова.

Webinar основана в 2008 году. За последний год количество пользователей компании превысило 22 млн, за всё время работы компании ее клиентами стали более 10 тыс. организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

Webinar принадлежит сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study. Также в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.