ЦБ РФ рекомендовал брокерам не продавать "неквалам" бумаги иностранных эмитентов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России направил письмо брокерам с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги иностранных эмитентов, в частности, заблокировать такую возможность в мобильных приложениях.

"Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, воздерживаться от предложения лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством РФ, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является Минфин, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в РФ", - говорится в письме, опубликованном на сайте Банка России.

В документе также рекомендуется "в возможно короткий срок внести в программно-технические средства, с помощью которых осуществляется дистанционное взаимодействие брокера с клиентами (в том числе в мобильные приложения), изменения, препятствующие возможности подачи лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, поручений на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов".

При этом должна быть сохранена возможность подачи поручений, направленных на отчуждение таких ценных бумаг и закрытие ранее открытых коротких позиций.

Ранее в среду о планах ЦБ ограничивать доступ неквалифицированных инвесторов к торговле рядом инструментов, в первую очередь, иностранными финансовыми инструментами, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Важнейшая история - нам надо отнестись с учетом реалий к инструментам, которые допускаем для торговли неквалифицированными инвесторами, и мы будем ограничивать доступ и возможность увеличивать позиции для неквалифицированных инвесторов, в том числе, как реализовавшийся риск, по иностранным финансовым инструментам", - сказал он, представляя концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов.