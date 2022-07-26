Банк России советует информировать розничного инвестора о трех главных рисках

Регулятор предлагает не перегружать людей информацией

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует указывать в типовом описании ценных бумаг для розничных инвесторов не более трех наиболее существенных рисков: больший объем затрудняет восприятие информации, говорится в отчете регулятора.

Отчет составлен по итогам экспертизы эффективности проекта паспорта финансового продукта, которую ЦБ проводил при участии Ассоциации развития финансовой грамотности.

ЦБ планирует разработать типовой паспорт для ценных бумаг, на основе которого будут подготовлены паспорта для ценных бумаг конкретных эмитентов. Они, в частности, будут размещаться в мобильных приложениях для инвесторов.

При подготовке этой инициативы было проведено исследование, в ходе которого 4050 респондентам был представлен проект такого документа. Результаты показали, что для большинства инвесторов пространное описание рисков, с которым можно ознакомиться перед покупкой ценных бумаг на сайте биржи или брокера, оказывается слишком сложным, отметил ЦБ.

"Объем кратковременной памяти у части респондентов при восприятии сложной информации снижается до трех и менее элементов, что ограничивает их возможности восприятия и оценки рисков", - говорится в отчете.

В итоге инвесторы переоценивают влияние значительных, но редких угроз - вроде банкротства эмитента, указывает регулятор. С другой стороны, они игнорируют возможность небольших, но гораздо более вероятных потерь - например, потери части средств при досрочной продаже бумаг, если текущие цены ниже цен покупки. Как следствие, инвесторы могут принимать неверные решения.

В связи с этим ЦБ рекомендует изучить возможность сокращения перечня рисков в паспорте "до трех наиболее существенных".

Кроме того, по его мнению, не стоит использовать похожие формулировки при описании разных явлений. "Например, формулировки "гарантии сохранности средств отсутствуют" и "гарантии получения доходности отсутствуют" созвучны, но первая из них описывает заранее установленный показатель, вторая - вероятностный", - говорится в отчете.

Также в ходе исследования выяснилось, что отсутствие напоминания о том, что ретроспективная доходность не связана с будущей доходностью финансового инструмента, делает инвесторов уязвимыми к "эффекту якоря" - их ожидания смещаются в сторону значения прошлой доходности. В связи с этим авторы отчета рекомендуют в паспорте ценных бумаг делать соответствующее напоминание.