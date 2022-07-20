ЦБ намерен ограничивать доступ "неквалов" к инструментам, в первую очередь иностранным

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует ограничивать доступ неквалифицированных инвесторов к торговле рядом инструментов, в первую очередь, иностранными финансовыми инструментами, а также пересмотреть принципы присвоения статуса квалифицированного инвестора, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

"В первую очередь нам необходимо еще раз внимательно посмотреть на то, как присваивается статус квалифицированного инвестора. Это и базируется на практиках других стран, и том, что мы видим сегодня, и опять же эволюция, которая должна была произойти, то, что многие показатели были рассчитаны еще пять лет назад, а ситуация изменилась коренным образом", - сказал он на пресс-конференции, представляя концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов.

"Важнейшая история - нам надо отнестись с учетом реалий к инструментам, которые допускаем для торговли неквалифицированными инвесторами, и мы будем ограничивать доступ и возможность увеличивать позиции для неквалифицированных инвесторов, в том числе. Как реализовавшийся риск, по иностранным финансовым инструментам", - сказал также он.

Говоря о маржинальной торговле, Габуния отметил, что ЦБ намерен менять подходы, изучать необходимость дальнейшего уменьшения плеча для неквалифицированных инвесторов. "Мы не будем полностью запрещать. Потому что этот инструмент все-таки весьма практичный и дает большую пользу при работе на финансовом рынке. Но мы уже уменьшили возможность плеча, который может принимать неквалифицированный инвестор, мы это сделали в июне. Будем смотреть до конца года, как работает, в случае необходимости будем корректировать и дополнительно ограничивать возможность появления этого плеча", - отметил он.

"Мы будем усиливать ответственность финансовых посредников, инвестиционных советников за реализацию тех процедур, о которых мы говорили", - сказал Габуния.

Позже руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, говоря об ограничении участия неквалифицированных инвесторов в сделках с иностранными финансовыми активами, отметил, что "реализовавшиеся риски, причем риски принципиально новой природы, кастодиальные риски, риски учета инфраструктуры, совершенно не понятные и не подлежащие управлению со стороны неквалифицированных инвесторов, да и со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, говорят о том, что в настоящий момент времени подобные сделки являются потенциально чрезвычайно рискованными и продолжение увеличения позиций здесь для неквалифицированных инвесторов влечет увеличение риска, последствиями которого неквалифицированный инвестор не может управлять и, к сожалению, ни рынок, ни регулятор не всегда можем ему в этом помочь".

В качестве примера он привел ситуацию с Euroclear - "по сути, в результате этих ограничений пострадали люди, никакого отношения не имеющие к санкциям, но тем не менее, сегодня они ограничены в праве распоряжаться своим имуществом, и сейчас тяжело предсказать, сколько времени займет соответствующий процесс возвращения им этого права".

"Понимая, что этот риск по своей природе может повторяться, а может не повторяться, и будучи не в состоянии этого предугадать, мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация, в том числе важно понимать, как, например у "Московской биржи" (у них есть план, который они анонсировали вместе с участниками рынка) будет происходить процесс переговоров с Euroclear о разблокировке ценных бумаг", - сказал он.

Позже, отвечая на вопрос, о каких конкретно иностранных финансовых активах идет речь, Габуния отметил, что "это любые иностранные инструменты, выпущенные в иностранных юрисдикциях, за исключением еврооблигаций федерального долга, по смыслу, то, что Минфин номинировал в евро, раньше эмитировалось в иных юрисдикциях, сейчас платится через российскую инфраструктуру, то есть здесь никакого кастодиального риска нет". "Также исключены из этого будут наши депозитарные расписки, которые торгуются на "Московской бирже" компаниями, чей весь основной бизнес находится в РФ, ровно потому, что там существует возможность редомициляции в РФ и торговли здесь", - сказал также он.

"Хотя вы правильно отметили, здесь дополнительные риски есть. За которыми мы будем внимательно смотреть, как ситуация развивается. У депозитарных расписок здесь некорректное сравнение, потому что они торгуются за рубежом, если мы говорим о депозитарных расписках наших компаний, которые еще не расконвертированы в РФ, поэтому наш неквалифицированный инвестор должен был очень сложным способом такую расписку приобрести, к тому же все законодательные нормы уже приняты, которые позволяют расконвертировать эту расписку вне зависимости от желания инфраструктуры зарубежной", - пояснил Габуния.

При этом он подчеркнул, что ограничения на покупку иностранных финансовых инструментов подразумевают запрет на наращивание таких позиций, а не обязательство выйти из них. "Что касается уже приобретенных позиций, мы специально в своих докладах акцентировали внимание, мы говорили о неувеличении позиций, поэтому все, чем будет владеть неквалифицированный инвестор на момент реализации соответствующих положений, он может это сохранить, может это продать квалифицированному инвестору или, как позволяет наша инфраструктура, на соответствующий рынок, где это эмитировано. Таким образом, специально принудительно заставлять инвесторов продавать что-либо планов нет", - сказал Габуния.

Отвечая на вопрос, когда такие ограничения могут быть сняты, так как они важны и для работы "СПБ биржи", он отметил: "Только в том случае, когда мы поймем, что кастодиальный риск приемлемый, или мы понимаем, как им управлять. Пока ситуация настолько нестабильная, этот риск крайне высокий и неквалифицированный розничный инвестор не может его нести, мы это видим в том числе, по реакции, которую мы сейчас получаем на те действия, которые совершил Euroclear. Сказать, когда ситуация нормализуется, в настоящее время очень сложно. Да, сейчас очень большая зона неопределенности. В том числе, для финансовых посредников и инфраструктурных организаций, которым нужно будет к этому адаптироваться".

Также ЦБ не ожидает на фоне предлагаемых мер оттока массового инвестора в иностранную юрисдикцию и планирует рекомендовать неквалифицированным инвесторам не открывать счета у иностранных брокеров. "Мы полагаем, что массовым розничным инвесторам это будет сделать несколько сложнее, чем квалифицированным инвесторам или весьма активным. Здесь уже инвестору придётся самому принимать риск на себя, что он остаётся абсолютно один на один с представителем услуг, который находится под другой юрисдикцией. Мы будем всячески рекомендовать это не делать, в том числе акцентировать внимание на том, что я сказал", - отметил Габуния. По его словам, ЦБ будет работать и с профучастниками, чтобы "не возникало каких-то "мостиков" того, что через наших профессиональных участников будут по смыслу продаваться услуги иностранного брокера или это будет ровно таким образом структурироваться в рамках правовых отношений".

"Мы оцениваем, что массового перехода скорее всего не случится. 24 млн физических лиц не перейдут в иностранную юрисдикцию моментально, и при этом мы будем вести соответствующую информационную работу и работу с нашими профучастниками, чтобы это не возникло как какой-то специальный сервис внутри РФ", - сказал также он.