Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ожидании решений мировых ЦБ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к уверенному росту на Московской бирже в четверг днем после снижения при открытии торгов, обновив недельные максимумы. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций после роста в предыдущие дни в ожидании решений ведущих мировых центробанков относительно их денежно-кредитных политик (ДКП).

Курс доллара США составил 57,32 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 2,03 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в моменте доллар превышал отметку 58,59 руб. впервые с 15 июля. Евро стоил 58,16 руб./EUR1, подорожав на 2,09 рубля. Ранее в моменте евро рос до 59,72 руб. впервые с 13 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,05 рубля - до 57,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка закрывают позиции после существенного роста в предыдущие дни в ожидании решений мировых центробанков относительно уровня процентных ставок. В четверг состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на пятницу запланировано заседание Банка России, в следующие вторник и среду заседание проведет Федеральная резервная система (ФРС) США.

Решение ЕЦБ по ставкам

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет по итогам июльского заседания. Базовая ставка повышена на 50 п.п., до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам повышена до 0,75%.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель является максимальным с начала расчета данных. Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,1% в мае.

Инфляция превышает целевой показатель европейского ЦБ, составляющий 2%, более чем в четыре раза.

Большинство экспертов придерживалось мнения о том, что по итогам июльского заседания регулятор решится на повышение ставок лишь на 25 б.п.

ЕЦБ также представил в четверг новый антикризисный механизм, предназначенный для ограничения фрагментации в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

В ожидании пятничного заседания Банка России

В пятницу, 22 июля, состоится заседание Банка России. Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. - до 9,0% годовых. Некоторые экономисты не исключают бОльших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или даже на 100 б.п. (до 8,5%).

Непосредственно перед июльским заседанием совета директоров по ставке Банк России дополнительных сигналов не давал. В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки. Она отметила изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику.

Потребительские цены в РФ за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем "дефляционном цикле" снижение, что вкупе с динамикой инфляционных ожиданий дает основания для более смелых прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Банком России на заседании в эту пятницу.

Статистика Росстата

Росстат с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%). Годовая инфляция в РФ на 15 июля замедлилась до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли 10,5%. Наблюдаемая населением инфляция, согласно опросу, в июле продолжила снижаться и составила 22,2% после 23,7% в июне и пикового значения за последние несколько лет в 25,1% в мае.

Накануне ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении регулятора.

При этом цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. "Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту", - считает ЦБ.

Комментарии аналитиков

"Утром четверга рубль снижался против доллара, евро и юаня впервые за последние пять, семь и одиннадцать сессий соответственно. Впрочем, ослабление российской валюты носило весьма умеренный характер (около -0,50%) и могло быть связано с довольно резким снижением рынка акций РФ примерно на 2,5%. Кроме того, продажи рубля могли быть обусловлены ожиданиями снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании Банка России (рынок форвардов учитывает в ценах ее снижение в ближайшие три месяца на 0,75% до 8,75%). По нашим оценкам, ставка завтра будет понижена на 50 - 100 б.п. Некоторую роль могли сыграть и ожидания усиления спроса на валюту после вчерашнего решения ЦБ РФ отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы и результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года. В сообщении регулятора говорилось, что "такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам". Стоит отметить, что некоторые предпосылки для ослабления рубля наметились еще вчера: в первый час торгов в среду рубль заметно вырос по всему спектру рынка, сформировав максимумы дня, после чего всю сессию консолидировался против доллара и снижался против евро. Иными словами, локальный разворот состоялся еще вчера, а сегодня утром он лишь получил развитие. Тем не менее серьезных предпосылок для заметного снижения рубля пока не видно: приближается пик налогового периода, а новое бюджетное правило может заработать не раньше IV квартала. Поэтому текущие рыночные колебания могут оказаться лишь рыночным шумом в рамках более масштабного тренда на укрепление рубля", - полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"ЦБ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. Цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. Запрет на куплю-продажу иностранной валюты в обмен на рубли сохраняется. Данная мера приведет к сокращению спредов между мировыми и российскими валютными кросс-курсами. Если до этого объявления ожидалось, что китайские банки станут основными контрагентами в ходе валютных интервенций в рамках обновленного бюджетного правила, то в нынешних условиях число потенциальных контрагентов может увеличиться за счет резидентов недружественных стран. Это важно перед возобновлением валютных интервенций: обновленный дизайн бюджетного правила предполагает, что теперь они будут осуществляться не напрямую через валютную пару "доллар-рубль", а косвенно - через валютные пары дружественных стран. В целом эта мера поможет прервать укрепление рубля и улучшит эффективность работы обновленного бюджетного правила", - говорит аналитик Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть

Цены на нефть резко падают в четверг под давлением сигналов ослабления спроса на бензин в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по Москве в четверг составила $102,65 за баррель, что на 3,99% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом в определенный момент торгов цена Brent опустилась более чем на 5%, до $101,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $95,53 за баррель, что на 4,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Цены на нефть находятся под давлением с середины июня на фоне растущих рисков рецессии в мировой экономике, связанных с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками, пишет Trading Economics.

Ситуация вокруг "Северного потока"

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода "Северный поток". Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.

Добыча нефти в РФ за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4%, производство нефтепродуктов на 4,5%, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным в четверг.

Министр отметил, что сектора энергетической отрасли показали хороший результат в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что работа ведется в сложных экономических условиях.

Путин в ходе встречи спросил: "И объемы нефти на экспорт, они тоже увеличены?" "Да, увеличены", - ответил Шульгинов.

Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок, если будет введен потолок цен на нее, заявил в среду в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак. "Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - сказал он.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу года.

Выступая на форуме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если Россия "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок нефти, сообщает издание Politico.

Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре.

Тем временем Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. "Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным образом совершать покупку, поставки этих товаров", - говорится в опубликованных в четверг разъяснениях.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - также до 9,54% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 9,53%, 9,58% и 9,6% годовых соответственно.