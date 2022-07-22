Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после недельного отката, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,4-0,5% во главе с расписками Ozon, при этом продолжилось снижение бумаг металлургов во главе с Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2063,14 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1147,33 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 56,82 рубля (-0,56 рубля).

Подорожали расписки Ozon (+2%), акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Норникеля" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,6% "префы"), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Московской биржи (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-3,9%), ПАО "Полюс" (-2,7%), "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,9%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу достаточно спокойный, если не обращать внимания на китайский рынок. Нефть дорожает, что предполагает отскок в бумагах российского сектора нефти и газа, а также психологическую поддержку рублю.

Однако в ход торгов вновь может вмешаться фактор валютных покупок Минфина РФ или операции банков по конвертации валют. В любом случае, валютные торги становятся менее предсказуемыми, хотя основные причины для укрепления рубля сохраняются. На следующей неделе пройдут пиковые налоговые платежи, а торговый баланс остается столь же сильным, констатирует аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, в пятницу утром мировые рынки не показывают единой динамики. Япония подросла после выхода данных по инфляции, растет нефть, но фьючерсы на американские индексы снижаются после выхода негативных финансовых результатов компании Snap.

Седьмой пакет санкций ЕС оказал накануне давление на индекс МосБиржи, который обновил минимум с конца февраля. На фоне царящей безыдейности и отсутствия значимых новостей можно ожидать, что индекс МосБиржи в пятницу будет консолидироваться в районе 2020-2080 пунктов. Факторов для разворота рынка вверх пока не наблюдается, считает Соловьев.

В США накануне индексы выросли на 0,5-1,4% благодаря лучшим, чем ожидалось, квартальным финпоказателям крупных компаний. За второй квартал уже отчитались около 18% компаний, входящих в индекс S&P 500, и результаты 71% из них превысили прогнозы рынка, согласно данным FactSet.

Также инвесторы оценивали итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор повысил процентные ставки впервые за 11 лет (причем сразу на 50 базисных пунктов) и сообщил о запуске новой программы выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению разрыва в стоимости заимствований для различных государств еврозоны.

Аналитики отмечают, что подъем ставок в еврозоне может повысить курс евро в паре с долларом, что станет позитивным фактором для американских компаний, получающих значительную долю выручки в Европе, пишет MarketWatch.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная после выхода данных по инфляции в Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 2,4% в годовом выражении после майского роста на 2,5%, который стал максимальным за 7,5 лет.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении, также как и в мае. Показатель превысил 2%-й целевой уровень центробанка третий месяц подряд. Темпы роста были максимальными с марта 2015 года. Эксперты в среднем также прогнозировали базовую инфляцию на уровне 2,2%, сообщает Trading Economics.

Днем ранее Банк Японии по итогам двухдневного заседания опубликовал обновленный прогноз, в рамках которого ожидает базовую инфляцию в этом году на уровне 2,3%. ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), а именно краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых и целевую доходность десятилетних гособлигаций около нуля.

В пятницу утром в Великобритании вышли данные о розничных продажах за июнь, которые снизились на 0,1%, при прогнозах сокращения на 0,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу корректируются вверх после отката накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $105,62 за баррель (+1,7% и -2,9% в четверг), сентябрьская цена WTI - $97,85 за баррель (+1,6% и -3,5% накануне).

Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии.

Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.