В ЦБ РФ не увидели явных признаков восстановления инвестиционного импорта

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Динамика импорта восстанавливается и в целом соответствует ожиданиям Банка России, однако, что касается инвестиционного импорта, то явных признаков восстановления пока нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям. После существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться", - сказала она.

"В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта пока явных признаков восстановления незаметно", - отметила Набиуллина.