Набиуллина ждет роста ВВП в IV квартале 2023 года на 1-2,5% в годовом измерении

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России, в пятницу улучшивший прогноз по динамике российского ВВП в этом году и ухудшивший его на последующие два года, ждет в IV квартале 2023 года роста экономики относительно аналогичного периода 2022 года на 1-2,5%, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Будущая динамика более показательна в квартальном сопоставлении. Мы ожидаем, что в IV квартале следующего года ВВП на 1-2,5% выше IV квартала текущего года", - сказала она.

Она напомнила, что ЦБ в пятницу пересмотрел ожидания по снижению ВВП в 2022 году с апрельских 8-10% до 4-6%.

В 2023 году экономика, по прогнозу ЦБ, снизится на 1-4% (апрельский прогноз предусматривал снижение от 0 до 3%), в 2024 году - вырастет на 1,5-2,5% (ранее был рост 2,5-3,5%).

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