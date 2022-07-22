Подтвержденный долг "Открытие холдинга" перед кредиторами превысил 920 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" по состоянию на 19 июля включены требования на сумму более 920 млрд рублей.

Как следует из размещенного на сайте решения суда о банкротстве компании со ссылкой на отчет временного управляющего, на дату проведения первого собрания кредиторов холдинга (19 июля - ИФ) в реестр включено 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

В решении суда говорится, что, по мнению управляющего, восстановление платежеспособности компании невозможно, а признаки фиктивного банкротства отсутствуют.

Вместе с тем управляющий пришел к выводу "о наличии признаков преднамеренного банкротства, поскольку по результатам анализа выявлено значительное количество сделок, совершенных с имуществом и активами организации, которые в совокупности привели к возникновению неплатежеспособности и недостаточности имущества должника".

Решение суда о банкротстве

Арбитражный суд Москвы 20 июля признал несостоятельным (банкротом) АО "Открытие холдинг". Суд утвердил конкурсным управляющим компании-банкрота Марию Булатову, которая ранее была временным управляющим. Ее отчет о проделанной работе суд назначил на 23 января 2023 года.

Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Булатову.

Заявление компании о собственном банкротстве поступило в суд 5 марта 2020 года.

В начале сентября 2020 года суд отказался ввести начальную процедуру банкротства "Открытие холдинга" по заявлению самого холдинга. Суд указал, что холдингом не был соблюден специальный порядок опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Такое уведомление должно публиковаться не менее чем за 15 дней до даты обращения в суд. "Открытие-холдинг" уведомил о своем намерении банкротиться 19 февраля 2020 года, а уже на следующий день подал иск.

В результате решения суда, принятого в сентябре 2020 года, банк Траст", который также подал ходатайство о банкротстве холдинга, получил роль первого заявителя по делу.

Однако суд 7 октября 2020 года оставил без рассмотрения заявление банка "Траст" о банкротстве "Открытие холдинга". Апелляционный суд 28 октября 2020 года и кассационный суд 16 февраля 2021 года оставили определение в силе. "Траст" в апреле 2021 года подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ. Немного позже, 11 октября, ВС РФ отказал банку в пересмотре дела.

Долги "Открытие холдинга"

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост-банком, и облигаций "Открытие холдинга".

В конце апреля 2021 года суд принял к производству заявление ВТБ о вступлении в дело о банкротстве должника. Оно будет рассмотрено после заявлений от компаний, которые поступили ранее.

Среди других кредиторов "Открытие холдинга", которые вступили в дело о банкротстве компании, – украинское ООО "Каскад" и ООО "РКТ".

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Самые крупные требования подали банк "Траст" – на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" – на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" – на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" – на 56,6 млрд рублей.

В обращении у "Открытие холдинга" осталось 10 выпусков биржевых облигаций общим объемом 205,973 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

Суд 11 марта включил в реестр холдинга требование ФНС России в лице ИФНС №9 по г. Москве в размере 69,6 млн рублей.

23 марта суд оставил без рассмотрения заявление банка "Траст" о включении в реестр кредиторов должника почти 53 млрд рублей. В тот же день были оставлены без рассмотрения требования ООО "Актив Инвест" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Второй инвестиционный" на 310,7 млн рублей и ООО "Актив Инвест" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс" на 2,2 млрд рублей.

Апелляционный суд 7 июня оставил в силе определения суда первой инстанции о признании требований ООО "РКТ" обоснованными и подлежащими включению в реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" в размере 262,1 млрд рублей, а также требования банка "Траст" в размере 463,2 млн рублей.

Суд 10 июня включил в реестр кредиторов компании долг перед кредиторами на сумму 563,9 млрд рублей. В эту сумму вошли требования банка "ФК Открытие" в размере 292,5 млрд рублей, 214,8 млрд рублей долга банку "Траст", а также 56,6 млрд рублей долга перед НКО АО "НРД".

6 июля суд включил в реестр холдинга требования банка "Траст" на сумму 31,4 млрд рублей и АО "Открытые инвестиции" на 648,8 млн рублей, 18 июля - долг перед банком "Траст" в размере 47,7 млрд рублей.

В настоящее время основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им. Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сейчас Федеральная антимонопольная служба пытается оспорить эту сделку в суде.