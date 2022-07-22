В ЦБ сочли невысоким шанс, что правкомиссия разрешит продажу российских "дочек" инобанков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вероятность того, что правительственная комиссия разрешит продажу российских "дочек" иностранных банков, невелика, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Что касается продажи российских "дочек" иностранных банков, если переговоры идут, в любом случае, мне кажется, нужно даже предварительно получать разрешение правительственной комиссии", - сказала Набиуллина.

"Вероятность получения этих разрешений - небольшая, скажем так", - отметила глава ЦБ.

На прошлой неделе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом. Отвечая на вопрос о перспективах передачи "дочек" иностранных банков в управление локальным участникам рынка, Моисеев сказал, что пока этого варианта в повестке нет, но не исключил его появления.