Судьба "дочек" иностранных банков будет решаться индивидуально

Набиуллина не видит оснований для введения внешнего управления в эти организации

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Решения по ходатайствам на продажу "дочек" иностранных банков будут приниматься индивидуально, правительственная комиссия будет учитывать отношение к российским банкам в странах, где зарегистрированы продавцы, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом. Отвечая на вопрос о перспективах передачи "дочек" иностранных банков в управление локальным участникам рынка, Моисеев сказал, что пока этого варианта в повестке нет, но не исключил его появления.

"Что касается работы российских "дочек" иностранных банков, разрешения на их продажу, решение принимает правительственная комиссия, мы в ней участвуем. Решения будут приниматься каждый раз индивидуально, но, конечно, здесь учитывается тот фактор, какое отношение к "дочкам" наших российских компаний за рубежом", - сказала Набиуллина.

"Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские "дочки" иностранных банков по нашему законодательству соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. На наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет", - добавила она.