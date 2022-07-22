Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Судьба "дочек" иностранных банков будет решаться индивидуально

Набиуллина не видит оснований для введения внешнего управления в эти организации

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Решения по ходатайствам на продажу "дочек" иностранных банков будут приниматься индивидуально, правительственная комиссия будет учитывать отношение к российским банкам в странах, где зарегистрированы продавцы, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом. Отвечая на вопрос о перспективах передачи "дочек" иностранных банков в управление локальным участникам рынка, Моисеев сказал, что пока этого варианта в повестке нет, но не исключил его появления.

"Что касается работы российских "дочек" иностранных банков, разрешения на их продажу, решение принимает правительственная комиссия, мы в ней участвуем. Решения будут приниматься каждый раз индивидуально, но, конечно, здесь учитывается тот фактор, какое отношение к "дочкам" наших российских компаний за рубежом", - сказала Набиуллина.

"Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские "дочки" иностранных банков по нашему законодательству соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. На наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет", - добавила она.

Банк России Эльвира Набиуллина Минфин Алексей Моисеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции до 12-15% на текущий год

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

Глава Philip Morris не ждет ухода компании из России до конца 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });