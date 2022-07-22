В РСПП отметили, что снижение ставки ЦБ не делает кредиты существенно доступнее

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Очередное понижение ключевой ставки, причем гораздо большее, чем ожидал рынок, позволит повысить эффективность расчетов с контрагентами из стран БРИКС, однако не вносит существенного изменения в ситуацию с доступностью кредитов для бизнеса, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В текущих условиях кредиты вряд ли станут существенно доступнее для большого количества компаний и проектов. Для этого необходимо существенное снижение регуляторной нагрузки на банки, корректировка требований к нормативам и резервам, которые позволят банкам реализовывать программы беззалогового кредитования без существенного удорожания стоимости банковского кредита", - говорится в заявлении РСПП со ссылкой на директора управления финансовой политики и финансовых рынков Андрея Лисицына.

В пятницу совет ЦБ снизил ключевую ставку до 8% с 9,5%.

Одновременно со стимулированием российской экономики снижение процентной ставки сократит разрыв с процентными ставками, установленными в дружественных странах: Китае (3,7%) и Индии (4,9%), отмечают в РСПП.

"Сближение ставок может привести к улучшению для России условий взаимных СВОП линий с банками Индии и Китая, а это в свою очередь позволит выстроить эффективную расчетно-денежную инфраструктуру во взаимоотношениях с восточно-азиатским регионом. Центральным банкам стран БРИКС целесообразно стремиться к паритету процентных ставок с целью создания условий для гармонизации кредитно-денежной политики государств участников БРИКС", - приводятся в сообщении слова директора по развитию финансовых рынков управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Романа Фадеева.