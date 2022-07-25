Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставку по рыночным ипотечным программам. Как говорится в сообщении банка, с 25 июля ставка по базовым программам снижена на 0,6 процентного пункта (п. п.). Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых (10,5% ранее). Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке, отмечает банк.

В пятницу после заседания Центробанка, на котором было принято решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, Сбербанк объявлял о снижении ставок по ипотеке с 26 июля.

"ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер оперативно анонсировал снижение процентных ставок по базовым ипотечным продуктам с 26 июля. Но, понимая значимость этого шага для клиентов, мы решили максимально ускорится и снижаем ставки уже с 25 июля", - отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв, слова которого приведены в сообщении.

Сбербанк с начала 2022 года, по данным сервиса "Домклик", выдал 366 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей.

Совет директоров Банка России 22 июля принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 б.п. - до 8% годовых. Вслед за этим решением ряд крупных банков объявили о планах снизить ставки по своим продуктам. Так, например, ВТБ с 25 июля планирует снизить ставки по ипотеке до 9,9%.