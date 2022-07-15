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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

В ШОС подтвердили подачу Белоруссией заявки на вступление в организацию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжанм Мина подтвердил подачу Белоруссией заявки на вступление в ШОС.

"Заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена подала Республика Беларусь", - сообщил Мина, которого в пятницу цитирует пресс-служба организации.

Он также сказал, что завершается процесс предоставления статуса государства-члена ШОС Исламской республике Иран.

О том, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС, сообщил ранее на этой неделе и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. По его информации, решение о начале процедуры включении Белоруссии в члены ШОС будет принято на Самаркандском саммите в сентябре.

В настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия, партнерами - Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

Белоруссия ШОС
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