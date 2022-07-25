Маркировку лососевой и осетровой икры могут ввести в РФ в 2022 году

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Цифровую маркировку икры лососевых и осетровых рыб могут ввести в России до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

Этот вопрос обсудили на Камчатке на совещании под председательством губернатора региона Владимира Солодова, в котором приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, федеральных министерств и ведомств, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) и Центра развития перспективных технологий.

"Эксперимент может быть проведен до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, цель эксперимента - "гарантировать потребителю качество продукции".

"Если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Пресс-служба напоминает, что национальная система цифровой маркировки введена в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.