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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

"Газпром" зафиксировал третий за месяц суточный рекорд поставок в КНР по "Силе Сибири"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" в воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает компания. Ранее "Газпром" сообщал об очередных максимумах поставок 19 и 17 июля.

"24 июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - пишет российская компания.

Ранее концерн сообщал, что по итогам первого полугодия 2022 года поставки российского трубопроводного газа в КНР выросли на 63,4%. Согласно ежеквартальному отчету компании, за 6 месяцев 2021 года в Китай было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за минувшие полгода трубопроводные поставки составили 7,5 млрд куб. м газа.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

Газпром Сила Сибири Китай
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