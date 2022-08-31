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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

"Газпром" начал проектирование газопровода в КНР с российского Дальнего Востока

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" начинает проектирование газопровода в Китай с российского Дальнего Востока, заявил председатель правления Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

"Восточная программа, конечно же, в немалой степени направлена на расширение наших экспортных возможностей поставки газа на китайский рынок. Мы знаем, что китайский рынок - самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации", - сообщил Миллер.

"И, конечно, проект "Союз Восток", магистральный газопровод через Монголию, который станет продолжением магистрального газопровода "Сила Сибири 2", - добавил он.

Глава "Газпрома" отметил, что важным направлением для компании в текущий период времени становится переработка.

"Мы с вами реализуем два мощнейших проекта в этом секторе. Это завод в Усть-Луге и это завод в городе Свободном. Амурский газоперерабатывающий завод, вы знаете это, строится в рамках директивных сроков, и текущий строительный статус проекта - 86%. Мы с вами также ведем работу по модернизации перерабатывающих мощностей в других регионах страны", - отметил Миллер.

Как сообщалось, 3 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и "Газпром" подписали контракт на поставку природного газа с российского Дальнего Востока. Соглашение на 10 млрд куб. м в год рассчитано на 25 лет.

Для поставок в Китай необходимо построить небольшой (около 25 км) отвод от уже готовой магистрали "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая проходит вдоль китайской границы. Речь идет о магистральном газопроводе-отводе, газоизмерительной станции и установке подготовки природного газа; возможно строительство дополнительных объектов очистки и осушки газа.

Газпром Алексей Миллер Китай
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