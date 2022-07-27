Equinor постарается держать добычу газа в Норвегии на максимуме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor будет стараться держать добычу газа на максимуме, но конкретные решения должны приниматься на основе бизнес-логики, заявила финдиректор компании Ульрика Ферн на телеконференции после публикации отчета за второй квартал.

Во II квартале 2022 года добыча газа компанией составила 1,01 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 0,95 млн б.н.э./с в том же квартале 2021 года, при этом добыча углеводородов на норвежском континентальном шельфе составила 1,34 млн б.н.э./с против 1,26 млн б.н.э./с в том же квартале 2021 года.

Добыча газа в Норвегии увеличилась на 18%, а жидких углеводородов снизилась на 5% по сравнению со II кварталом 2021 года, уточнила компания. В I полугодии 2022 года добыча газа выросла на 14%, производство жидких углеводородов упало на 4% по сравнению со I полугодием 2021 года. Компания отмечает "высокий уровень добычи газа на норвежском шельфе для обеспечения энергобезопасности Европы".

"Мы будем продолжать стараться поддерживать максимальный уровень добычи газа, какой сможем (...), для обеспечения стабильных поставок. Как я сказала, во втором квартале у нас был рекордный уровень добычи газа на норвежском шельфе - это частично из-за того, что мы отложили планы по останову во II квартале на газовых месторождениях, также мы продолжаем экспортировать газ с месторождения Gina Krog (газ подается через платформы месторождения Sleipner A, которая 11 июля останавливалась на несколько дней из-за утечки газа - ИФ) вместо закачки газа", - сказала топ-менеджер.

По словам Ферн, был предпринят и ряд других мер, таких как пересмотр разрешений на добычу, в частности, на месторождении Troll, также было возобновлено производство СПГ на заводе Hammerfest LNG. "Некоторые из этих мер имеют временный характер, но некоторые мы сможем продолжать", - сказала она.

С учетом текущих цен решение об экспорте газа вместо закачки может продолжать быть устойчивым, "но каждое решение должно основываться на бизнес-логике, и геологи оценивают долгосрочные возможности месторождений", добавила Ферн. "Мы будем стараться продолжать держать (добычу - ИФ) газа на текущем уровне, продолжать искать газ и сохранять эффективность газовых активов и продолжать все, что мы можем", - резюмировала она.

Как говорится в отчете Equinor, увеличение производства углеводородов в Норвегии по сравнению со II кварталом 2021 года произошло в основном за счет положительного вклада нового месторождения Martin Linge (в основном запасы газа и конденсата - ИФ) и меньшего объема запланированных капитальных ремонтов.

Кроме того, возобновлено производство на месторождении Snоhvit (ресурсная база для СПГ-завода Hammerfest LNG, возобновившего работу после пожара в сентябре 2020 года - ИФ), оно составляет в среднем 15 млн б.н.э./с.

"Изменение краткосрочной стратегии с закачки газа на экспорт для месторождения Gina Krog продолжается (...) до 30 сентября 2022 года. Частично компенсируя это, добыча на Oseberg снизилась примерно на 15 млн б.н.э./с", - говорится в отчете.

Во II квартале Equinor продала в Европу 15,4 млрд куб. м газа, что на 9% выше, чем в том же квартале 2021 года, при этом в I кв. 2022 года продажи составили 16,5 млрд куб. м газа. По итогам полугодия продажи выросли на 6% - до 27,8 млрд куб. м газа.