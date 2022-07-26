В санкционные списки Лондона включили министра юстиции РФ и ряд губернаторов

Глава Минюста Константин Чуйченко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки по России 42 физических лица, в том числе главу Минюста Константина Чуйченко и некоторых российских губернаторов.

Согласно обновленному санкционному списку, в него добавили также заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, губернаторов Ленинградской области Александра Дрозденко и Московской области Андрея Воробьева.

Также санкции применили к губернаторам Новосибирской области Андрею Травникову, Саратовской области Роману Бусаргину, Владимирской области Александру Авдееву, Тюменской области Александру Моору, Брянской области Александру Богомазу, Курской области Александру Старовойту, Нижегородской области Глебу Никитину, Свердловской области Евгению Куйвашеву, Челябинской области Алексею Текслеру, Самарской области Дмитрию Азарову и к другим.

Помимо этого, под санкционные меры попали глава Башкортостана Радий Хабиров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс.

Также в санкционный список вошли Сарвар и Санжар Исмаиловы. Как сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина, они добавлены в перечень блокирующих санкций как племянники бизнесмена Алишера Усманова.

Усманов находится под санкциями Лондона с начала марта.

Сарвар Исмаилов в Великобритании известен по работе в футбольном клубе "Эвертон", принадлежащем давнему бизнес-партнеру Усманова Фархаду Мошири. В 2019 году Исмаилов пришел в клуб на должность коммерческого консультанта, в 2021 году стал одним из представителей собственника в совете директоров "Эвертона".